Бельгия заявила, что не располагает истребителями, которые могла бы передать Украине 9 февраля, 19:49 Бельгия использует свои истребители для защиты НАТО (Фото:REUTERS/Joseph Campbell)

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо не сможет передать Украине свои самолеты, поскольку сама нуждается в них для защиты границ НАТО.



Об этом передает Politico.



Глава правительства отметил, что бельгийские самолеты используются в странах Балтии и в воздушном пространстве Бельгии и Нидерландов.

"Нам очень нужны наши истребители, и мы не можем их отдать", - заявил де Кроо.

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Президент Украины Владимир Зеленский после выступления перед Европарламентом и на саммите ЕС заявил, что в отношении истребителей есть «определенные положительные решения, которые остались за кулисами».

8 февраля по итогам его поездки Лондон заявил, что будет готовить украинских пилотов и морпехов, ввел новые персональные санкции против ряда россиян и ряда российских предприятий. Премьер-министр Риши Сунак также заверил, что Великобритания будет поддерживать Украину до победы над РФ, а Зеленский подтвердил договоренность о «сильном оборонительном пакете от Великобритании», включающем дальнобойное оружие.