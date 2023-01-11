Россия за сутки перебросила в Беларусь более 750 военных — Беларускі Гаюн 11 января, 19:34 Российская техника в Беларуси (Фото:Минобороны РБ)

Страна-агрессор РФ во вторник, 10 января, перебросила в Беларусь 40 вагонов с техникой и личным составом, где могли находиться не менее 750 человек.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram.

«В Витебск прибыл очередной эшелон ВС РФ. В составе: 40 вагонов (15 пассажирских, 10 грузовых и 15 платформ). Всего могло быть доставлено не менее 750 человек», — сообщает Гаюн.

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По данным группы, эшелон направлялся с железнодорожной станции Московка российского Омска, откуда его отправили 3 января. Также за 10 января эшелоны РФ замечали на перегоне Столбцы-Барановичи, а также в Гомеле, Барановичах, Иосиповичах, Орше и Минске.

Гаюн считает, что характер перемещений свидетельствует о перегруппировке войск РФ в Беларусь и о ротации части российского контингента, который проходил обучение на полигонах Беларуси.

«В настоящее время РФ пока не накапливает войска у границы с Украиной», — добавили в группе.

Ранее командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси остается маловероятной, несмотря на стягивание россиянами на территорию страны военной техники и запланированные совместные учения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, оно может начаться с территории Беларуси в направлении Киева.