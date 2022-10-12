Нападение готовилось. В КГБ Беларуси заявили о подготовке «боевиков в Украине» и о ядерном ударе от стран НАТО 12 октября, 04:54 Иван Тертель (Фото:Сайт президента Беларуси)

Руководитель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что иностранные спецслужбы готовят в Украине «боевиков для полномасштабного вторжения».



Об этом он заявил в эфире пропагандистского Беларусь 1.

Тертель сообщил, что «подготовка» также ведется на территориях других соседей Беларуси — в Польше и Литве.

Видео дня

«Есть и другие сценарии. Они предусматривают в том числе подготовку к серии терактов на нашей территории с учетом того, что у нас создается совместная группировка войск с РФ. Совершение терактов на железной дороге, совершение терактов по пути движения воинских формирований наших и наших союзников», — сообщил Тертель.

Он отметил также, что страны Запада могут «нанести по Беларуси ядерный удар» из-за «создания совместной с РФ группировки войск».

Ранее Россия и Беларусь договорились о развертывании региональной группировки войск, сообщил беларусский диктатор Александр Лукашенко. Ее формирование уже якобы началось.

Вечером 8 октября в беларусский МИД пригласили украинского посла в Минске Игоря Кизима и вручили ему дипломатическую ноту с заявлением о том, что Украина якобы готовит удар по Беларуси. Официальный Киев опроверг эту информацию и назвал ее провокацией со стороны РФ.