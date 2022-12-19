Беларусь заявила о завершении «внезапной проверки» войск
В Беларуси заявили, что завершили проверку боеготовности войск (Фото:t.me/modmilby)
В Беларуси в понедельник, 19 декабря завершили так называемую «внезапную проверку» своих вооруженных сил.
Об этом сообщает министерство обороны страны в Telegram.
«В Вооруженных силах завершились мероприятия по проверке боевой готовности, которые проводятся под руководством государственного секретаря Совета Безопасности Александра Вольфовича по поручению президента Республики Беларусь — главнокомандующего Вооруженными силами Александра Лукашенко», — говорится в сообщении.
13 декабря Беларусь объявила внезапную проверку боеготовности своих сил. До этого режим Александра Лукашенко объявил о перемещении войск и военной техники, ссылаясь на «контртеррористическую угрозу».