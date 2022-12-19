Беларусь заявила о завершении «внезапной проверки» войск 19 декабря, 13:18 В Беларуси заявили, что завершили проверку боеготовности войск (Фото:t.me/modmilby)

В Беларуси в понедельник, 19 декабря завершили так называемую «внезапную проверку» своих вооруженных сил.



Об этом сообщает министерство обороны страны в Telegram.

«В Вооруженных силах завершились мероприятия по проверке боевой готовности, которые проводятся под руководством государственного секретаря Совета Безопасности Александра Вольфовича по поручению президента Республики Беларусь — главнокомандующего Вооруженными силами Александра Лукашенко», — говорится в сообщении.

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13 декабря Беларусь объявила внезапную проверку боеготовности своих сил. До этого режим Александра Лукашенко объявил о перемещении войск и военной техники, ссылаясь на «контртеррористическую угрозу».

