Беларусь заявила, что польский военный вертолет Ми-24 нарушил белорусскую границу 1 сентября, 21:01 Беларусь утверждает, что польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу (Фото:Государственный пограничный комитет Беларуси/Facebook)

Пограничный комитет Беларуси утверждает, что польский военный вертолет Ми-24 сегодня, 1 сентября, якобы нарушил белорусскую границу.

«Днем 1 сентября белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовичском районе Гродненской области», — говорится в сообщении Государственного пограничного комитета Республики Беларусь в Facebook.

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Беларусь утверждает, что польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно.

«Об этом инциденте проинформирована польская сторона», — добавили в сообщении.

1 августа Министерство обороны Польши заявило, что два белорусских вертолета пересекли польскую границу на очень малой высоте.

Ранее фото белорусских вертолетов на территории Польши публиковала польский волонтер Элиза Ковальчик.

Местные OSINT-аналитики установили, что вертолеты Ми-8 и Ми-24 пролетели над центром Беловежи, их сфотографировали местные жители.

В то же время Министерство обороны Беларуси отрицает заявление польской стороны о том, что белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство Польши.