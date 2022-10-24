Беларусь забрала большинство своих войск из приграничных районов — Беларускі Гаюн 24 октября, 21:29 Военные Беларуси (Фото:gur.gov.ua)

Беларусь отвела от приграничных районов большую часть военной техники и вернула ее на места постоянной дислокации, сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

По их информации, они зафиксировали увеличение передвижений военной техники по железной дороге Беларуси. Большинство военной техники перебросили и вывезли из приграничных районов. Зафиксировано перемещение военных эшелонов следующих подразделений:

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6-й отдельной гвардейской механизированной бригады ( 6 ОМБр ВС РБ) с полигона Брестский и из Зябровки в место постоянной дислокации в Гродно.



11-й отдельной гвардейской механизированной бригады ( 11 ОМБр ВС РБ) из Ельска и Лельчиц в постоянное место дислокации в Слоним.



5-й отдельной бригады специального назначения ( 5 ОбрСпН ВС РБ) из Иваново в Борисов и из Лунинца в Заслоново.



103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады ( 103 ОВДБр ВС РБ) из Витебска в Зябровку.



В основном белорусы перебрасывали танки Т-72б и Т-72б3, боевые машины пехоты БМП-2, боеые разведывательные машины БРМ-1К, многоцелевые плавающие бронетранспортёры МТ-ЛБ, а также 122-мм полковые самоходные гаубицы, САУ 2С1 «Гвоздика», бронированные транспортно-боевые машины БТР. .

«Отдельно стоит упомянуть о передвижении ВС РФ по железной дороге на полигоны: 230 общевойсковой полигон Обуз-Лесновский (Барановичский район), полигон Лепельский 19 ОМБр (Лепельский район), полигон Лосвидо 103 ОВГБр (Витебский район). Но сейчас перемещение войск еще продолжается», — отметили в группе.

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