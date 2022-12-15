Белорусских военных возвращают от границы с Украиной обратно на базу 15 декабря, 13:58 Войска Беларуси, которые были на границе с Украиной, возвращаются на базу (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Белорусская 38-я десантно-штурмовая бригада, которую в рамках внезапной проверки боевой готовности, перебрасывали в сторону границы с Украиной, возвращается на свою базу в Брест.

Об этом в Telegram сообщают министерство обороны Беларуси и мониторинговая группа Баларускі Гаюн.

Оборонное ведомство страны также публикует фото якобы возвращение бригады в пункт постоянной дислокации.

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13 декабря Беларусь объявила внезапную проверку боеготовности своих сил. До этого режим Александра Лукашенко объявил о перемещении войск и военной техники, ссылаясь на «контртеррористическую угрозу».

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что не следует ждать нового наступления со стороны Беларуси. По его мнению, у белорусов нет желания повторить судьбу россиян.

Британская разведка также считает маловероятным наступление с территории Беларуси.

