В Беларуси вблизи границы с Украиной сформировали зенитный ракетный полк, его могут вооружить ЗРК С-400 — Беларускі Гаюн 23 марта, 16:37 Новый зенитный ракетный полк в Беларуси будет располагаться в Лунинце в 50 км от Ровенской области (Фото:Минобороны Беларуси)

В Беларуси сформировали новый зенитный ракетный полк, он будет находиться в Лунинце Брестской области недалеко от границы с Украиной.

Как сообщили в пресс-службе минобороны Беларуси, при формировании полка уделяли особое внимание созданию «современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы».

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По данным мониторинговой группы Беларускі Гаюн, полк получил номер 10198, однако пока нет информации о его основном вооружении.

Оборонное ведомство Беларуси опубликовало фото, по которым можно прийти к выводу, что на вооружение полка поступил ЗРК С-300ПС.

«Вероятнее всего, техника (не менее одного дивизиона) была передана из другого подразделения ПВО ВС РБ. Нельзя исключать, что на вооружение нового полка может также поступить и ЗРК С-400. Ранее сообщалось, что ВС РБ получили от РФ полковой комплект ЗРК С-400», — говорится в сообщении.

Аэродром Лунинец, где находится новая воинская часть, расположен к 50 км от границы с Ровенской областью.

В августе прошлого года стало известно, что российские войска расширяют военную базу и аэродром Лунинец в Беларуси.

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Перед полномасштабным вторжением РФ в Украину режим диктатора Александра Лукашенко предоставил территорию Беларуси для оккупационных российских войск, откуда они, в частности, пытались атаковать Киев. Также с беларусской территории российская армия наносит ракетные удары по украинским городам.

Непосредственного участия в боевых действиях белорусские войска не принимают, однако Украина опасается, что Минск все же может задействовать свои Вооруженные силы для повторного вторжения с севера.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на данный момент угроза нового нападения со стороны Беларуси низкая.