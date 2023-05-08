В белорусской колонии умер блоггер, осужденный за смайлик под карикатурой на Лукашенко 8 мая, 00:35 61-летний Николай Климович приговорен к году тюрьмы за смайлик под карикатурой на Лукашенко в Одноклассниках (Фото:Весна)

В Беларуси в колонии умер политзаключенный Николай Климович, приговоренный к году тюрьмы за реакцию на карикатуру на Лукашенко в Одноклассниках. 61-летний Климович был осужден несмотря на то, что у него была болезнь сердца. В заключении он продержался чуть больше двух месяцев.

Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщили в правозащитном центре Вясна. Климович умер в Витебской колонии №3.

Николай Климович – блоггер и общественный активист из Пинска. 28 февраля этого года суд Пинска приговорил его к году заключения по ст. 368 УК — оскорбление президента Беларуси - потому, что он якобы опубликовал в соцсети сатирическое изображение Лукашенко.

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Пост с карикатурой на белорусского диктатора оказался на странице Климовича в Одноклассниках, поскольку он поставил под ним реакцию «смешно». Он уверял, что не собирался распространять эти карикатуры, а только посмеялся над ними.

У Климовича была инвалидность II группы из-за заболевания сердечно-сосудистой системы, он перенес инсульт и сложную операцию на сердце. Перед вынесением приговора он говорил, что может умереть за решеткой, поскольку ему нужно принимать большое количество сильнодействующих лекарств.

«Любое заключение для меня — это смерть, потому что я должен быть под постоянным наблюдением врача, принимать много сильных лекарств. Я могу не выдержать и месяца», – говорил Климович журналистам.



Но, несмотря на это, Пинский суд приговорил его к лишению свободы, а 21 апреля Брестский областной суд отверг апелляцию и оставил приговор без изменений. Вскоре 61-летний Климович был этапирован в Витебскую колонию №3 — его возили по всей Беларуси.

Как пишет Вясна, в заключении он пробыл чуть больше двух месяцев. В колонии он пробыл около двух недель.

В феврале 2023 года Климовича также судили по административному делу: его оштрафовали на 111 белорусских рублей за «распространение нацистской символики».