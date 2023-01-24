В Беларуси снимают военную технику с длительного хранения 24 января, 15:15 Беларусь снимает военную технику с длительного хранения (Фото:t.me/modmilby)

В Беларуси снимают военную технику с длительного хранения.

Об этом во вторник, 24 января сообщило минобороны Беларуси.

В ведомстве заявили, что «в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск» подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приступили к снятию техники с длительного хранения.

Видео дня

23 декабря в американском Институте изучения войны сообщили, что РФ с октября создает условия для нового вторжения на север Украины. Однако пока нет доказательств активной подготовки ударных сил в Беларуси к наступлению.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что в феврале 2023 года Россия может пойти в новое большое наступление. В частности, эти действия могут начаться с территории Беларуси по направлению к Киеву.