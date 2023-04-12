В Беларуси заметили эшелон военной техники, снятой с длительного хранения: что это может значить 12 апреля, 12:57 Беларусь может преследовать три цели, снимая военную технику с длительного хранения (Фото:Беларускі Гаюн)

Вечером 11 апреля в белорусском Гомеле заметили эшелон с военной техникой, снятой со складов длительного хранения.

Как сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн, в составе колонны было не менее 10 автомобилей ГАЗ-66. Колеса автомобилей были окрашены в белый цвет, что подтверждает снятие со складов ДХ.

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ГАЗ-66 используется для перевозки 82-мм минометов 2Б9 Василек и 120-мм минометов 2Б11. Учитывая направление движения эшелона можно предположить, что автомобили были сняты с хранения именно на 1868-й базе.

Отмечается, что минометы Василек используют российские военные из состава так называемой региональной группировки войск, находящееся в Беларуси.

Беларускі Гаюн предположил, что техника была снята с хранения и направляется для:

передачи российским военным;

передачи Вооруженным силам Беларуси в рамках проверки боевой готовности ( наиболее вероятный вариант);

наиболее вероятный вариант); иных целей, не связанных с армией ( для утилизации или продажи).

Перед полномасштабным вторжением РФ в Украину режим диктатора Александра Лукашенко предоставил территорию Беларуси для оккупационных российских войск, откуда они, в частности, пытались атаковать Киев. Также с беларусской территории российская армия наносит ракетные удары по украинским городам.

Непосредственного участия в боевых действиях белорусские войска не принимают, однако Украина опасается, что Минск все же может задействовать свои Вооруженные силы для повторного вторжения с севера.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на данный момент угроза нового нападения со стороны Беларуси низкая.