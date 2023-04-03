В Беларуси по поручению диктатора Лукашенко начали проверку боеготовности армии

3 апреля, 15:36
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Диктатор Лукашенко захотел проверить боеготовность своей армии (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Диктатор Лукашенко захотел проверить боеготовность своей армии (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

В понедельник, 3 апреля, в Беларуси начали внезапную проверку боеготовности армии.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Беларуси, она началась по поручению диктатора Александра Лукашенко.

В ходе проверки будут проверять «способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки».

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В оборонном ведомстве Беларуси предупредили, то на время маневров запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.

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Перед полномасштабным вторжением РФ в Украину режим диктатора Александра Лукашенко предоставил территорию Беларуси для оккупационных российских войск, откуда они, в частности, пытались атаковать Киев. Также с беларусской территории российская армия наносит ракетные удары по украинским городам.

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Непосредственного участия в боевых действиях белорусские войска не принимают, однако Украина опасается, что Минск все же может задействовать свои Вооруженные силы для повторного вторжения с севера.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на данный момент угроза нового нападения со стороны Беларуси низкая.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Беларусь Александр Лукашенко Война России против Украины

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