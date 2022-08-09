В том числе на территории РФ. Войска Беларуси проведут «учения» с боевой стрельбой 9 августа, 14:28 Беларусь проведет «учения» с боевой стрельбой (Фото:Минобороны Беларуси)

Войска Беларуси проведут «учения» с боевыми стрельбами, они пройдут в том числе на территории страны-агрессора России.

Об этом сообщает Минобороны Беларуси в Telegram.

«Учения» будут проводиться на территории Беларуси и 185-го центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил страны-агрессора РФ.

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Мероприятие пройдет в два этапа: со вторник, 9 по четверг, 11 августа — в районах проведения учения на территории Беларуси; с понедельник, 22 по четверг, 25 августа — в границах территории и воздушного пространства полигона Ашулук.

На «учение» привлекаются:

личный состав и вооружение,

военная и специальная техника от авиационных воинских частей, войск противовоздушной обороны и радиотехнических войск,

боевые расчеты.

Ранее Беларусь объявила о начале «мобилизационных учений» у границы с Украиной, которые несколько раз продолжала.

В конце мая в минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка.



Британская разведка считает, что Лукашенко балансирует между поддержкой войны РФ против Украины и желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинского ответного удара и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко регулярно угрожает вмешательством Беларуси в войну в Украине.

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