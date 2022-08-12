Беларусь продлила военные учения возле границы Украины

12 августа, 18:59
Учения в Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси)

Учения в Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси)

Беларусь вновь продолжила военные учения у границ с Украиной до 20 августа. Это 16 продление учений от Беларуси.

Об этом сообщает Беларускі Гаюн.

Как отмечает мониторинговая группа, 13−14 августа станут выходными для полигонов.

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Также известно, что из учений исключили пять полигонов и присоединили два новых:

Видео дня

  • 210-й авиационный полигон ВВС;
  • войск ПВО полигон Ружаны.

Продолжение военных учений сейчас выглядит так:

  • 227 общевойсковой полигон Борисовский до 20.08;
  • полигон Гожский 6 омбр. до 19.08;
  • полигон Брестский 38 одбр. до 20.08;
  • полигон Осиповичский 51 абр. до 19.08;
  • 212-й авиационный полигон Ниман к 19.08;
  • 230 общевойсковой полигон Обуз-Лесновский до 19.08;
  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО Доманово до 19.08;
  • полигон Лепельский 19 омбр. до 20.08.
  • 210-й авиационный полигон ВВС и войск ПВО (полигон Ружаны) до 19.08.
  • Стрельбище возле села Вялец до 19.08.
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Общее количество продолжений военных учений составляло 16 недель. Стоит отметить, что белорусская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта, уточняет мониторинговая группа.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Военные учения Российская агрессия Беларусь Война России против Украины

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