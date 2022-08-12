Беларусь продлила военные учения возле границы Украины 12 августа, 18:59 Учения в Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси)

Беларусь вновь продолжила военные учения у границ с Украиной до 20 августа. Это 16 продление учений от Беларуси.

Об этом сообщает Беларускі Гаюн.

Как отмечает мониторинговая группа, 13−14 августа станут выходными для полигонов.

Также известно, что из учений исключили пять полигонов и присоединили два новых:

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210-й авиационный полигон ВВС;

войск ПВО полигон Ружаны.

Продолжение военных учений сейчас выглядит так:

227 общевойсковой полигон Борисовский до 20.08;

полигон Гожский 6 омбр. до 19.08;

полигон Брестский 38 одбр. до 20.08;

полигон Осиповичский 51 абр. до 19.08;

212-й авиационный полигон Ниман к 19.08;

230 общевойсковой полигон Обуз-Лесновский до 19.08;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО Доманово до 19.08;

полигон Лепельский 19 омбр. до 20.08.

210-й авиационный полигон ВВС и войск ПВО ( полигон Ружаны) до 19.08.

полигон Ружаны) до 19.08. Стрельбище возле села Вялец до 19.08.

Общее количество продолжений военных учений составляло 16 недель. Стоит отметить, что белорусская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта, уточняет мониторинговая группа.

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