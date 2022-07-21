Беларусь продлила военные учения вблизи границы Украины 21 июля, 16:21 Александр Лукашенко (Фото:Администрация президента Беларуси)

Беларусь продолжила военные учения вблизи границ с Украиной. Теперь они продлятся минимум до 31 июля.

Об этом сообщает Беларускі Гаюн.

При этом отмечается, что проведение учений на белорусских полигонах. 24 июля станет выходным днем для всех полигонов, а для некоторых полигонов и 23 июля.

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По данным мониторинговой группы, в целом продолжение учений на белорусских полигонах выглядит так:

Борисовский ( 227-й) до 31.07;



227-й) до 31.07; Стрельбище № 1 под Минском ( Уручье) до 31.07;

Уручье) до 31.07; Гожский ( под Гродно) до 29.07;

под Гродно) до 29.07; Брестский до 31.07;

Репище ( Осиповичи) до 29.07;

Осиповичи) до 29.07; Марьина Горка до 31.07;

Лосвидо ( под Витебском) до 31.07;

под Витебском) до 31.07; Неман ( под Березовкой) до 30.07;

под Березовкой) до 30.07; Обуз-Лесной ( под Барановичами) 29.07;

под Барановичами) 29.07; Чепелево ( под Слонимом) до 29.07;

под Слонимом) до 29.07; Доманово ( под Ивацевичами) до 30.07;

под Ивацевичами) до 30.07; Стрельбище под Старыми Дорогами до 29.07;

Заслонове ( под Лепелем) до 31.07.

Также отмечается, что белорусская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, но она по-прежнему не готова к масштабным наступательным операциям из-за отсутствия реального боевого опыта.

Вместе с тем мониторинговая группа напоминает, что очередное продолжение учений на неделю длится с 29 апреля, а общее количество продолжений составило 13 недель.

При этом украинская разведка не считает, что войска Беларуси могут вторгнуться на территорию Украины

В конце мая в Минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка.

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