Беларусь продлила военные учения вблизи границы Украины

21 июля, 16:21
Александр Лукашенко (Фото:Администрация президента Беларуси)

Александр Лукашенко (Фото:Администрация президента Беларуси)

Беларусь продолжила военные учения вблизи границ с Украиной. Теперь они продлятся минимум до 31 июля.

Об этом сообщает Беларускі Гаюн.

При этом отмечается, что проведение учений на белорусских полигонах. 24 июля станет выходным днем для всех полигонов, а для некоторых полигонов и 23 июля.

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По данным мониторинговой группы, в целом продолжение учений на белорусских полигонах выглядит так:

  • Борисовский (227-й) до 31.07;
  • Стрельбище № 1 под Минском (Уручье) до 31.07;
  • Гожский (под Гродно) до 29.07;
  • Брестский до 31.07;
  • Репище (Осиповичи) до 29.07;
  • Марьина Горка до 31.07;
  • Лосвидо (под Витебском) до 31.07;
  • Неман (под Березовкой) до 30.07;
  • Обуз-Лесной (под Барановичами) 29.07;
  • Чепелево (под Слонимом) до 29.07;
  • Доманово (под Ивацевичами) до 30.07;
  • Стрельбище под Старыми Дорогами до 29.07;
  • Заслонове (под Лепелем) до 31.07.

Также отмечается, что белорусская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, но она по-прежнему не готова к масштабным наступательным операциям из-за отсутствия реального боевого опыта.

Вместе с тем мониторинговая группа напоминает, что очередное продолжение учений на неделю длится с 29 апреля, а общее количество продолжений составило 13 недель.

При этом украинская разведка не считает, что войска Беларуси могут вторгнуться на территорию Украины

В конце мая в Минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка.

https://www.youtube.com/watch?v=c5PgT4hJ9Zo
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Военные учения Российская агрессия Беларусь Война России против Украины

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