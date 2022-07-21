Беларусь продлила военные учения вблизи границы Украины
Александр Лукашенко (Фото:Администрация президента Беларуси)
Беларусь продолжила военные учения вблизи границ с Украиной. Теперь они продлятся минимум до 31 июля.
Об этом сообщает Беларускі Гаюн.
При этом отмечается, что проведение учений на белорусских полигонах. 24 июля станет выходным днем для всех полигонов, а для некоторых полигонов и 23 июля.
По данным мониторинговой группы, в целом продолжение учений на белорусских полигонах выглядит так:
- Борисовский (227-й) до 31.07;
- Стрельбище № 1 под Минском (Уручье) до 31.07;
- Гожский (под Гродно) до 29.07;
- Брестский до 31.07;
- Репище (Осиповичи) до 29.07;
- Марьина Горка до 31.07;
- Лосвидо (под Витебском) до 31.07;
- Неман (под Березовкой) до 30.07;
- Обуз-Лесной (под Барановичами) 29.07;
- Чепелево (под Слонимом) до 29.07;
- Доманово (под Ивацевичами) до 30.07;
- Стрельбище под Старыми Дорогами до 29.07;
- Заслонове (под Лепелем) до 31.07.
Также отмечается, что белорусская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, но она по-прежнему не готова к масштабным наступательным операциям из-за отсутствия реального боевого опыта.
Вместе с тем мониторинговая группа напоминает, что очередное продолжение учений на неделю длится с 29 апреля, а общее количество продолжений составило 13 недель.
При этом украинская разведка не считает, что войска Беларуси могут вторгнуться на территорию Украины
В конце мая в Минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка.
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