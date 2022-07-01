На фоне войны России против Украины. Беларусь продлила военные «учения» до 9 июля — Белорусский гаюн 1 июля, 17:43 В Беларуси продлили военные «учения» до 9 июля (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь/Facebook)

Об этом сообщает Белорусский гаюн, канал который отслеживает передвижение военной техники по территории Беларуси.

В его сообщении в Telegram сказано, что об этом свидетельствует график проведения «учений» на белорусских полигонах.

Видео дня

Беларусь объявила о начале «мобилизационных учений» у границы с Украиной. Изначально они должны были продлиться со среды, 22 июня по пятницу, 1 июля.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские власти не ожидали нападения с территории Беларуси, а представители соседней страны до последнего уверяли, что ничего подобного не произойдет.



В конце мая в минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка.



Британская разведка считает, что Лукашенко балансирует между поддержкой войны РФ против Украины и желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинского ответного удара и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.