На фоне войны России против Украины. Беларусь продлила военные «учения» до 9 июля — Белорусский гаюн

1 июля, 17:43
В Беларуси продлили военные «учения» до 9 июля (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь/Facebook)

В Беларуси продлили военные «учения» до 9 июля (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь/Facebook)

На фоне войны России против Украины Беларусь продлила военные "учения" до субботы, 9 июля.

Об этом сообщает Белорусский гаюн, канал который отслеживает передвижение военной техники по территории Беларуси.

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В его сообщении в Telegram сказано, что об этом свидетельствует график проведения «учений» на белорусских полигонах.

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Беларусь объявила о начале «мобилизационных учений» у границы с Украиной. Изначально они должны были продлиться со среды, 22 июня по пятницу, 1 июля.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские власти не ожидали нападения с территории Беларуси, а представители соседней страны до последнего уверяли, что ничего подобного не произойдет.

В конце мая в минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка.

Британская разведка считает, что Лукашенко балансирует между поддержкой войны РФ против Украины и желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинского ответного удара и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.

https://www.youtube.com/watch?v=7Z-zMvasjCc&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Военные учения Беларусь Война России против Украины

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