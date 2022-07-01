На фоне войны России против Украины. Беларусь продлила военные «учения» до 9 июля — Белорусский гаюн
В Беларуси продлили военные «учения» до 9 июля (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь/Facebook)
На фоне войны России против Украины Беларусь продлила военные "учения" до субботы, 9 июля.
Об этом сообщает Белорусский гаюн, канал который отслеживает передвижение военной техники по территории Беларуси.
В его сообщении в Telegram сказано, что об этом свидетельствует график проведения «учений» на белорусских полигонах.
Беларусь объявила о начале «мобилизационных учений» у границы с Украиной. Изначально они должны были продлиться со среды, 22 июня по пятницу, 1 июля.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские власти не ожидали нападения с территории Беларуси, а представители соседней страны до последнего уверяли, что ничего подобного не произойдет.
В конце мая в минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка.
Британская разведка считает, что Лукашенко балансирует между поддержкой войны РФ против Украины и желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинского ответного удара и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах.
Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.
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