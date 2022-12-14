«Проверка боеготовности». Беларусь перебрасывает танки к границе с Польшей и Литвой — Беларускі Гаюн 14 декабря, 13:31 Армия Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси)

Беларусь продолжает «проверку боеготовности». Как минимум 20 танков перебрасываются на полигон вблизи границы с Польшей и Литвой.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

По их информации, как минимум 20 танков перебрасывают на полигон под городом Гродно на северо-западе страны. Кроме того, на второй день «проверки боеготовности» к ней начинают привлекаться новые части и соединения Вооруженных сил Беларуси.

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По информации мониторинговой группы, к проверке, по некоторым данным, также будут привлечены:

40-й отдельный механизированный батальон 11 омбр;

105-й отдельный механизированный батальон 11 омбр;

инженерно-саперный батальон 11 омбр.

О выдвижении этих подразделений пока не сообщается. Также, как утверждает мониторинговая группа, подразделения сил немедленного реагирования из состава 11-й из города Слоним и 19-й из села Заслоново, Лепельский район, механизированных бригад должны совершить марш на полигоны, в том числе с преодолением водных преград.

Передвижение военной техники Беларуси / Фото: Беларускі Гаюн / Telegram

В мониторинговой группе также добавляют, что подразделения 19 омбр будут форсировать реку Березина на переправе в Минской области.

13 декабря Беларусь начала внезапную проверку боеготовности своих войск. До этого режим Александра Лукашенко объявил о перемещении войск и военной техники, ссылаясь на «контртеррористическую угрозу».

16 ноября президент Украины Владимир Зеленский говорил, что вторжение со стороны Беларуси сейчас не имеет смысла. В то же время он подтвердил, что количество военных там увеличилось.