Беларусь отправит миротворцев на Донбасс, если Путин и Порошенко договорятся - Лукашенко

Лукашенко добавил, что не будет занимать позицию ни одной из стран

Беларусь готова принять участие в миротворческой миссии в Украине в случае договоренности между президентом Украины Петром Порошенко и России Владимиром Путиным.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Он подчеркнул, что если бы Беларуси поручили сыграть какую-то роль в урегулировании конфликта в Украине, она бы выполняла все необходимое, не занимая чью-либо позицию.

"Я даже говорил обоим президентам, Порошенко и Путину: вы не рассчитывайте на то, что я чей-то буду. Я буду четко выполнять то, о чем вы, два президента, договоритесь: стать между - я стану, договоритесь вывести 10 тысяч вооруженных сил Беларуси - мы поставим их на границе, где вы скажете. Но я не смогу сделать то, о чем вы не договоритесь", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что "в противном случае от нашего миротворчества толку не будет, если мы займем чью-то позицию".

Лукашенко отметил, что еще в первый год конфликта Беларусь направила свои предложения, как его можно урегулировать. Однако высокопоставленные чиновники из Брюсселя в то время не приняли их.

"И я сейчас считаю, что многие европейцы заинтересованы в этом конфликте, как бы они себя ни рядили в миротворцев. Если бы приняли - был бы вариант. Сегодня вернулись к половинчатому варианту того, что я предлагал: давайте и белорусов включим (это НАТО предлагает), потому что им якобы доверяет Россия", - сказал президент Беларуси.

Ранее сообщалось, что Швеция заявила о готовности отправить своих миротворцев на Донбасс.