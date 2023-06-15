«Переходного кабинета не существует». Тихановскую окружают бывшие чиновники режима Лукашенко, они слили протесты — белорусская журналистка 15 июня, 15:55 NV Премиум Светлана Тихановская объявила о создании переходного правительства Беларуси в августе 2022 года (Фото:Светлана Тихановская via Telegram)

Главный редактор белорусского издания Хартия'97 Наталья Радина в интервью Radio NV заявила, что главную конкурентку белорусского диктатора на выборах в 2020 году Светлану Тихановскую, окружают бывшие чиновники режима Александра Лукашенко, которые «слили протесты», начавшиеся после того, как на фоне массовых фальсификаций и недопущения белорусов на избирательные участки Лукашенко объявили победителем.



В эфире Radio NV Радина отметила, что основатель организации BYPOL Александр Азаров — бывший подполковник ГУБОПиКа, который преследовал белорусских добровольцев, воевавших в Украине, начиная с 2014 года.

Видео дня

«И есть даже свидетельства этих добровольцев, которые рассказывают о том, что во время задержания он их пытал. Более того, есть даже его статьи, научные работы, написанные еще в 2020 году, как раз незадолго до того, как он якобы ушел в отставку, уехал за границу и возглавил вот эту организацию BYPOL. Есть такие подозрения, что он продолжил работать на спецслужбы Лукашенко, потому что именно Александр Азаров в 2021 году объявил так называемый План Перамога, по которому в Беларуси уже были арестованы сотни, если не тысячи людей. … При этом мы не видели никаких серьезных акций, которые бы проводили белорусские партизаны, которые подписались на этот план», — заявила журналистка.