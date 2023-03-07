Оккупанты перебрасывают войска из Беларуси на территорию РФ — ГПСУ 7 марта, 16:41 Андрей Демченко (Фото:Скриншот Media Center Ukraine/YouТube)

Российские войска после прохождения военной подготовки продолжают перебрасывать из Беларуси на территорию РФ.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко во время брифинга.

«На территории республики Беларусь российские военные проходят подготовку и обучение. Сейчас мы фиксируем передислокацию из Беларуси в Россию тех подразделений, которые уже закончили подготовку, поэтому количество российских военных на этом направлении может несколько измениться», — сказал он.

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Демченко напомнил, что ранее на территории Беларуси находились около 9−10 тысяч российских военных. За ситуацией по ту сторону границы активно следят украинская разведка и ГПСУ.

Ранее сообщалось, что учения вооруженных сил Беларуси и России на территории РБ продлили по меньшей мере до 13 марта.

Командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев утверждал, что у России нет ресурсов для наступления на севере Украины. По его словам, в Беларуси сейчас находится 65 тысяч белорусских военных, из которых 4 тысячи базируются в приграничных с Украиной районах.