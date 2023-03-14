Начнется в марте. Беларусь заявила о проведении «планового призыва военнообязанных» на сборы 14 марта, 12:55 Белорусские военные (Фото:Минобороны Беларуси)

На фоне войны России против Украины в Беларуси в марте планируют провести «плановый призыв военнообязанных» на военные сборы.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Беларуси во вторник, 14 марта в Telegram.

В министерстве заявили, что в Беларуси сейчас «продолжаются плановые мероприятия по повышению уровня боевой готовности соединений и воинских частей, в рамках которых в течение марта будет осуществляться плановый призыв военнообязанных на военные сборы».

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В белорусском ведомстве утверждают, что на сборах «военнообязанные повысят свои профессиональные знания, ознакомятся с новыми образцами вооружения, военной и специальной техники, примут участие в спланированных тренировках и учениях».

Ранее сообщалось, что учения вооруженных сил Беларуси и России на территории РБ продлили по меньшей мере до 13 марта.

Командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев утверждал, что у России нет ресурсов для наступления на севере Украины. По его словам, в Беларуси сейчас находится 65 тысяч белорусских военных, из которых 4 тысячи базируются в приграничных с Украиной районах.