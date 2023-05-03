«Он научился этому еще в колхозе». Почему на очередные заявления Лукашенко об «обострении на границе» не стоит обращать внимание — Вячорка 3 мая, 18:50 NV Премиум Диктатор Беларуси Александр Лукашенко и диктатор РФ Владимир Путин, 6 апреля 2023 года (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Франак Вячорка, советник Светланы Тихановской, рассказал в эфире Radio NV, как белорусский диктатор в очередной раз прибегает к театрализованному представлению, созывая силовиков из-за якобы «обострения» на границах республики.

Франак Вячорка советник Светланы Тихановской.

— Еще несколько дней назад Лукашенко заявлял, что ни Польша, ни Украина на него не собираются нападать, хотя мы помним о картах и о четырех направлениях, откуда готовился нападение. а тут уже снова прошли сутки и ситуация обострилась. От чего вообще зависят обострения у Лукашенко? Он сегодня одно говорит, завтра противоположное.

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— У нас говорят, что дед просто не принял пилюли своевременно и каждый день геополитическая ситуация для него меняется. Сегодня на него нападают поляки, завтра литовцы, а украинцы вообще уже три года точат зубы на Беларусь, на его власть. Я не думаю, что нам следует серьезно воспринимать все его заявления. Он постоянно пытается оставаться в информационном пространстве, генерировать новости, чтобы о нем говорили.