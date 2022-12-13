Войска Беларуси обустроят переправы через две реки: как близко к Украине они находятся 13 декабря, 13:53 Белорусские военные готовятся наводить мостовые переправы через две реки на территории страны в рамках внезапной проверки боеготовности (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

В рамках внезапной проверки боеготовности войск Беларуси военные будут наводить мостовые переправы через две реки — Неман и Березина. Однако они не находятся в непосредственной поблизости к границе с Украиной.

Об этом сообщили в мониторинговой группе Беларускі Гаюн в Telegram.

Отмечается, что река Неман протекает в северо-западной части Беларуси, на территориях Минской и Гродненской областей. Далее она уходит в Литву.

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Река Березина протекает на территории четырех областей Беларуси — Витебской, Минской, Могилевской и Гомельской.

«Ближайшая точка этой реки к границе с Украиной — это ее устье, которое находится в д. Береговая Слобода (Речицкий район, Гомельской области). И даже из той точки до границы с Украиной еще минимум 80 км», — подчеркнули в мониторинговой группе.

Беларускі Гаюн также опубликовал карту с примерным расположением рек на территории Беларуси. Там же обозначили и полигоны, которые находятся вблизи этих рек.

Фото: Беларускі Гаюн

13 декабря Беларусь начала внезапную проверку боеготовности своих войск.

В Минобороны страны подчеркнули, что Вооруженные силы Беларуси должны в кратчайшие сроки:

выдвинуться в назначенные районы,

осуществить их инженерное оборудование,

организовать охрану и оборону,

навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.

7 декабря сообщалось, что Беларусь объявила о перемещении войск и военной техники, ссылаясь на «контртеррористическую угрозу».

Угроза нападения Беларуси

Перед полномасштабным вторжением РФ в Украину режим Лукашенко предоставил территорию Беларуси для оккупационных российских войск, откуда они, в частности, пытались атаковать Киев. Также с беларусской территории российская армия наносит ракетные удары по украинским городам.

Непосредственного участия в боевых действиях белорусские войска не принимают, однако Украина опасается, что Минск все же может задействовать свои Вооруженные силы для повторного вторжения с севера.

16 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение со стороны Беларуси сейчас не имеет смысла. В то же время он подтвердил, что количество военных там увеличилось.

В конце октября руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что угрозы нового вторжения из Беларуси нет, но риск может очень быстро возрасти после освобождения от оккупантов Херсона.

