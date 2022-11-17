Уже запланирован визит в Иран. Беларусь хочет наладить производство снарядов для артиллерии и РСЗО — разведка 17 ноября, 16:38 Беларусь планирует наладить производство снарядов для артиллерии и РСЗО (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Беларусь намерена наладить на территории страны производство компонентов снарядов калибров 152-мм и 122-мм и перейти в дальнейшем на замкнутый цикл выпуска боеприпасов. В связи с этим 20−23 ноября белорусская делегация запланировала визит в Иран.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки МО Украины в Telegram.

Также правительство изучает возможность организации технологического процесса сбора реактивных снарядов калибров 122-мм, 220-мм и 300-мм с импортных составляющих.

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Отмечается, что 20−23 ноября запланирован визит белорусской делегации в Иран. Список вопросов для обсуждения с иранской стороной касается всего цикла производства — от технологии выплавки стали для составных частей боеприпасов до покраски снарядов и тары, используемой для упаковки.

В Генштабе ВСУ сообщили, что угроза возобновления наступления РФ на Украину на северном фронте растет, но целью агрессора будет не Киев. На этот раз направление наступления может быть изменено для атаки на основные логистические артерии поставок вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров.

В начале ноября сообщалось, что войска РФ могут подготовить ударную группировку для повторного наступления на Украину со стороны Беларуси не ранее чем через два-три месяца.

Тем временем Россия размещает свою армию на территории Беларуси, нанося по Украине ракетные удары.