В Беларуси объявили о начале «плановых занятий по боевой готовности» 6 декабря, 10:56 Беларусь объявила о начале «плановых занятий по боевой готовности» (Фото:www.facebook.com/mod.mil.by)

На фоне войны России против Украины во вторник, 6 декабря Минобороны Беларуси заявило, что в вооруженных силах страны начались «плановые занятия по боевой готовности».

Министерство заявило в Facebook, что «мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки по предназначению после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки».

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Как утверждают в ведомстве, основные цели «плановых занятий»:

поддержание боевой и мобилизационной готовности на требуемом уровне,

повышение слаженности органов военного управления,

совершенствование практических навыков командиров и обучение личного состава действиям в различных условиях обстановки.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий отмечал, что на территории Беларуси не фиксируется создание мощной наступательной группировки, подобной той, которая была развернута в январе-феврале перед полномасштабным вторжением России в Украину.