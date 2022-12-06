В Беларуси объявили о начале «плановых занятий по боевой готовности»

6 декабря, 10:56
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Беларусь объявила о начале «плановых занятий по боевой готовности» (Фото:www.facebook.com/mod.mil.by)

Беларусь объявила о начале «плановых занятий по боевой готовности» (Фото:www.facebook.com/mod.mil.by)

На фоне войны России против Украины во вторник, 6 декабря Минобороны Беларуси заявило, что в вооруженных силах страны начались «плановые занятия по боевой готовности».

Министерство заявило в Facebook, что «мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки по предназначению после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки».

Видео дня

Как утверждают в ведомстве, основные цели «плановых занятий»:

  • поддержание боевой и мобилизационной готовности на требуемом уровне,
  • повышение слаженности органов военного управления,
  • совершенствование практических навыков командиров и обучение личного состава действиям в различных условиях обстановки.
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Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий отмечал, что на территории Беларуси не фиксируется создание мощной наступательной группировки, подобной той, которая была развернута в январе-феврале перед полномасштабным вторжением России в Украину.

https://www.youtube.com/watch?v=YFtT5JcfrVM
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Беларусь Война России против Украины

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