В Беларуси объявили о начале «плановых занятий по боевой готовности»
Беларусь объявила о начале «плановых занятий по боевой готовности» (Фото:www.facebook.com/mod.mil.by)
На фоне войны России против Украины во вторник, 6 декабря Минобороны Беларуси заявило, что в вооруженных силах страны начались «плановые занятия по боевой готовности».
Министерство заявило в Facebook, что «мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки по предназначению после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки».
Как утверждают в ведомстве, основные цели «плановых занятий»:
- поддержание боевой и мобилизационной готовности на требуемом уровне,
- повышение слаженности органов военного управления,
- совершенствование практических навыков командиров и обучение личного состава действиям в различных условиях обстановки.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий отмечал, что на территории Беларуси не фиксируется создание мощной наступательной группировки, подобной той, которая была развернута в январе-феврале перед полномасштабным вторжением России в Украину.