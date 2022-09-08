Беларусь на фоне войны РФ против Украины начала военные «учения» по «освобождению утраченных территорий»

8 сентября, 11:36
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Беларусь начала военные «учения» (Фото:www.facebook.com/mod.mil.by)

Беларусь начала военные «учения» (Фото:www.facebook.com/mod.mil.by)

Министерство обороны Беларуси сообщило о начале «военных учений», которые продлятся до среды, 14 сентября.

В Минобороны заявили, что на учениях будут отрабатывать:

  • ведение боевых (особых) действий по освобождению местности, временно захваченной противником;
  • возобновление контроля за государственной границей;
  • авиационную поддержку войск;
  • обеспечение силовых мер военного положения, борьбу с ДРГ противника и НПФ.

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Власти Беларуси заявили, что для учений будет задействован полигон Брестский, участки местности в Минской и Витебской областях.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что страна-агрессор Россия вербует граждан Беларуси для участия в войне против Украины.

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В Генштабе заявляли, что военные в Беларуси готовятся к проведению учений, на которых с вероятностью будет проведена тренировка по захвату Волынской, Ровенской и Житомирской областей.

Мониторинговая группа Беларусь Гаюн отмечает, что тренировочная зона авиации Беларуси с начала этой недели сместилась ближе к границам с Украиной.

При этом белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что полностью поддерживает российское вторжение в Украину, но якобы будет участвовать в боевых действиях только в случае нападения на Беларусь.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Военные учения Беларусь Война России против Украины

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