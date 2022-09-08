Беларусь на фоне войны РФ против Украины начала военные «учения» по «освобождению утраченных территорий»
Беларусь начала военные «учения» (Фото:www.facebook.com/mod.mil.by)
Министерство обороны Беларуси сообщило о начале «военных учений», которые продлятся до среды, 14 сентября.
В Минобороны заявили, что на учениях будут отрабатывать:
- ведение боевых (особых) действий по освобождению местности, временно захваченной противником;
- возобновление контроля за государственной границей;
- авиационную поддержку войск;
- обеспечение силовых мер военного положения, борьбу с ДРГ противника и НПФ.
Власти Беларуси заявили, что для учений будет задействован полигон Брестский, участки местности в Минской и Витебской областях.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что страна-агрессор Россия вербует граждан Беларуси для участия в войне против Украины.
В Генштабе заявляли, что военные в Беларуси готовятся к проведению учений, на которых с вероятностью будет проведена тренировка по захвату Волынской, Ровенской и Житомирской областей.
Мониторинговая группа Беларусь Гаюн отмечает, что тренировочная зона авиации Беларуси с начала этой недели сместилась ближе к границам с Украиной.
При этом белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что полностью поддерживает российское вторжение в Украину, но якобы будет участвовать в боевых действиях только в случае нападения на Беларусь.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.