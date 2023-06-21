На фоне войны. В Беларуси началось новое «мобилизационное учение» 21 июня, 10:00 Белорусские солдаты (Фото:www.facebook.com/mod.mil.by?locale=ru_RU)

В Беларуси со среды, 21 по пятницу, 30 июня с военными комиссариатами Минской области проводится «мобилизационное учение».

Об этом сообщило минобороны Беларуси.

В ведомстве заявили, что данные учения проводятся ежегодно.

Основной целью учений в минобороны назвали оценку степени готовности местных исполнительных органов, военных комиссариатов, госорганов и организаций выполнять задачи по предназначению.

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В ходе учения планируется выполнение мероприятий по развертыванию объектов инфраструктуры, привлечению военнообязанных и автомобильной техники, в том числе в интересах укомплектования военных комиссариатов.

Перед полномасштабным вторжением РФ в Украину режим диктатора Александра Лукашенко предоставил территорию Беларуси для оккупационных российских войск, откуда они, в частности, пытались атаковать Киев. Также с беларусской территории российская армия наносит ракетные удары по украинским городам.

Непосредственного участия в боевых действиях белорусские войска не принимают, однако Украина опасается, что Минск все же может задействовать свои Вооруженные силы для повторного вторжения с севера.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на данный момент угроза нового нападения со стороны Беларуси низкая.