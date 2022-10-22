Между российскими и белорусскими военными происходят конфликты на фоне национальности и дерзкого поведения россиян — Генштаб

22 октября, 08:32
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Российские военные, прибывшие в Беларусь в рамках создания «региональной группировки войск» (Фото:Минобороны Беларуси / Telegram)

Российские военные, прибывшие в Беларусь в рамках создания «региональной группировки войск» (Фото:Минобороны Беларуси / Telegram)

В Беларуси продолжается развертывание совместной региональной группировки войск Российской Федерации и республики Беларусь.

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Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 22 октября.

В частности, в течение суток авиация противника совершала учебно-тренировочные полеты в воздушном пространстве республики Беларусь.

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В то же время, по имеющейся информации, между российскими и белорусскими военными отмечаются нередкие случаи конфликтов на фоне национальной принадлежности и дерзкого отношения россиян к белорусам.

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10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко заявил, что основу группировки составят Вооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить "не одну тысячу" российских военных на территории республики.

15 октября в Минобороны Белоруссии сообщили о прибытии на территорию республики «первых эшелонов» с российскими военнослужащими, входящими в состав так называемой региональной группировки войск РФ и РБ.

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На следующий день в белорусском Минобороны заявили, что в рамках развертывания совместной группировки войск из РФ в страну перебросят в общей сложности девять тысяч российских военных.

По данным ВСУ по состоянию на 13 октября в Беларуси уже находились до тысячи российских военных, а также российская военная техника.

Поводом для развертывания «региональной группировки войск» Лукашенко назвал якобы «обострение на западных границах Союзного государства РФ и РБ». Лукашенко пригрозил, что новосозданная группировка совместных с РФ войск будет привлечена, «если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас».

Подобные обвинения в создании «угроз» в адрес Украины со стороны Беларуси раздаются регулярно с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, в том числе со стороны белорусско-украинской границы.

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Редактор: София Лазарова

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