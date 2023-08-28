Литва планирует закрыть еще два пункта пропуска на границе с Беларусью — МВД 28 августа, 15:39 Граница Литвы и Беларуси, 18 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила в понедельник, 28 августа, что ее страна планирует закрыть еще два пункта пропуска на границе с Беларусью.

Об этом сообщает LRT.

«МВД будет предлагать закрыть еще два пункта. Это пограничные пункты Лаворишкес и Райгард», — сообщила министр.

Она добавила, что в Варшаве с коллегами из стран Балтии и Польши обсуждают защиту границ с Беларусью.

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По словам министра, решение о закрытии еще двух пунктов пропуска было принято с целью перенаправить пропускную способность и уменьшить масштабы контрабанды.

Ранее министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский сообщил, что Польша, Латвия и Литва полностью закроют свои границы с Беларусью, если произойдет «критический инцидент».

По его словам, такие меры примут независимо от того, «случится ли это на польской или литовской границе». Министр не уточнил, что он имеет в виду под выражением «критический инцидент».

16 августа власти Литвы заявили, что временно закрывают контрольно-пропускные пункты Шумскас и Тверечюс на границе с Беларусью.