Белорусский оппозиционер рассказал, какие проблемы будут у Лукашенко из-за вагнеровцев 4 июля, 16:27 Боевики ЧВК Вагнера выезжают из Ростова-на-Дону, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Павел Латушко, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, в интервью Radio NV рассказал, какие проблемы будут у белорусского диктатора Александра Лукашенко из-за вагнеровцев, которых он пригласил в свою страну.

Как отметил в эфире Radio NV Латушко, пригласив вагнеровцев, Лукашенко «заложил себе мину замедленного действия в Беларуси».

Белорусский оппозиционер напомнил, что 18 июня 2020 года Лукашенко подписал указ о создании охранного ООО ГардСервис, членами которого могут быть только граждане Беларуси

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«Лукашенко нужно сейчас подписать какой-то декрет или указ, а как это соотносится, еще надо посмотреть с законом об охранной деятельности, для того, чтобы допустить вагнеровцев в Беларусь. Это первая проблема правовая. То есть, необходимо эту базу создать. Во-вторых, если он дает согласие на вхождение в Беларусь этих лиц, то возникает вопрос также гражданства. Соответственно, ему нужно решать вопрос с гражданством. И, по некоторым сведениям, он якобы уже пообещал гражданство Беларуси Пригожину, а также ряду других лиц, возможно, инструкторам Вагнера», — отметил он.

Еще одной проблемой, с которой столкнется Лукашенко, по словам Латушко, будет проблема размещения боевиков ЧВК Вагнера. По мнению белорусского оппозиционера, для Лукашенко может быть рискованно разместить в одном месте большую группу вагнеровцев.

«В последнее время появилась информация, что, возможно, они будут находиться не только под Осиповичами, а даже в трех местах. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Как раз два места определяются где-то ближе к западной границе. Я понимаю, где-то ближе к Польше и Литве. … Но представьте с точки зрения логики: восемь тысяч, например, боевиков Вагнера находятся в одном месте, а от Осиповичей до Минска — 87 километров. То есть, марш-бросок до Минска — это гораздо ближе и быстрее можно сделать, чем марш-бросок с линии фронта в направлении Москвы», — отметил он.

Латушко добавил, что до него доходит информация, что белорусские силовики не рады вагнеровцам.

«Представьте себе начальника РУВД Осиповичского района, который получает себе в район восемь тысяч боевиков Вагнера. Думаю, что он счастья не испытывает, так же, как и начальник управления областной милиции, так же, как и министр внутренних дел. Поэтому все они себе осознают, что это проблема и поэтому Лукашенко пытается объяснить им, объяснить, в частности, обществу, да ничего тут страшного, Вагнер, подумаешь. Все зэки, как он сказал в пятницу, погибли», — сказал белорусский оппозиционер.

Он также отметил, что задача, которую Лукашенко хочет дать вагнеровцам, — обучать белорусских военных, может привести к конфликтам.

«Ну какой белорусский офицер согласится, что бывший уголовник будет его обучать военному делу? Тут конфликты могут быть в армии. Да, возможно, он не проявится явно, но внутренне он закладывает эти проблемы», — считает Латушко.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявлял, что приезд боевиков Вагнера — это якобы «благо» для армии Беларуси.

Диктатор утверждает, что осужденные «вагнеровцы» якобы не прибыли в Беларусь, потому что погибли.

«Говорят: „Там зэки“. Послушайте, все военнослужащие, которые там были, осужденные, они уже погибли, к сожалению. И еще один нюанс, который они (на Западе — ред.) не хотят объяснять: осужденные освобождались из мест лишения свободы в России только для российского фронта. Ни один человек за границу не выезжает», — сказал Лукашенко.