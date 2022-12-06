Ищут уязвимые участки. Беларусь использует мигрантов для разведки на границе с Украиной — Центр нацсопротивления 6 декабря, 14:40 Беларусь ищет недостаточно защищенные участки на границе с Украиной (Фото:Пограничный комитет Беларуси/Telegram)

Белорусские пограничники намеренно направляют беженцев из Ирана и Пакистана к украинским границам для разведки уязвимых участков.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Таким образом белорусы проверяют уязвимые и недостаточно защищенные участки границы с Украиной, которые могут использоваться для прохода вражеских ДРГ. Аналогичную тактику враг применяет на границе с Латвией», — говорится в сообщении.

Видео дня

В Центре отмечают, что на северной границе принимаются меры обеспечения защиты границы. Сохраняют бдительность и члены белорусского подполья, которые помогают вести наблюдение за передвижением вражеских войск.

