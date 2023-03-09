Скрытый диалог. Существуют ли тайные переговоры между властями Украины и Лукашенко — интервью с главредом Euroradio

9 марта, 18:43
Эксклюзив NV
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Диктаторы Беларуси и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин во время встречи в Ново-Огарево недалеко от Москвы, 17 февраля 2023 года (Фото:Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin via REUTERS)

Диктаторы Беларуси и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин во время встречи в Ново-Огарево недалеко от Москвы, 17 февраля 2023 года (Фото:Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin via REUTERS)

Автор: Богдан Амосов

Павел Свердлов, главный редактор Euroradio, в интервью Radio NV рассказал о том, существует ли между диктатором в Минске и украинскими властями диалог и коммуникация на фоне вторжения РФ в Украину.

https://www.youtube.com/embed/LALjDe67wd4

 — Скажите, что это за новая доктрина в Совбезе Беларуси? Это действительно документ, на который нужно обращать внимание, это ли какая-то унификация с российской доктриной? Может ли просто имитация бурной деятельности? Что это такое?

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Теги:   Россия Беларусь Александр Лукашенко Украина Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины

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