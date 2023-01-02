Беларусь продлила совместные с Россией военные учения — Беларускі Гаюн

2 января, 13:13
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Военные Беларуси (Фото:gur.gov.ua)

Военные Беларуси (Фото:gur.gov.ua)

Министерство обороны Беларуси продлило совместные с армией РФ военные учения. Они будут продолжаться как минимум до 8 января.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

Так, 24−25 декабря стали выходными для некоторых полигонов, однако некоторые военные объекты, где сконцентрированы российские войска, работали без выходных. Речь идет о полигонах Осиповичский и Доманово.

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В целом график военных учений на белорусских полигонах выглядит так:

  • 27 общевойсковой полигон Борисовский (Борисовский район) до 07.01;
  • полигон Гожский 6 омбр. (Гродненский район) до 06.01;
  • полигон Брестский 38 одшбр. (Брестский район) до 06.01;
  • полигон Осиповичский 51 абр. (Осиповичский район) до 08.01;
  • 212-й авиационный полигон Неман (Новогрудский район) до 06.01;
  • 230 общевойсковой полигон Обуз-Лесновский (Барановичский район) до 07.01;
  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО Доманово (Ивацевичский район) до 08.01;
  • полигон Лепельский 19 омбр. (Лепельский район) до 08.01.

Мониторинговая группа отмечает, что военные учения на территории Беларуси длятся с 29 апреля, то есть уже 36 недель.

«Белорусская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению ввиду отсутствия реального боевого опыта», — говорится в сообщении.

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19 декабря Александр Лукашенко и российский диктатор Владимир Путин провели переговоры в Минске. Через несколько дней, 24 декабря, самопровозглашенный президент Беларуси прилетел в Москву.

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев отмечал, что Лукашенко и Путин обсудят более широкое вовлечение Беларуси в войну.

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23 декабря в американском Институте изучения войны сообщили, что РФ с октября создает условия для нового вторжения на север Украины. Однако пока нет доказательств активной подготовки ударных сил в Беларуси к наступлению.

27 декабря спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что на территории Беларуси не формируется наступательная группировка, а Украина контролирует ситуацию.

https://www.youtube.com/watch?v=g05dlgFNEBY&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BENV
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Военные учения Российская агрессия Беларусь Война России против Украины

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