Беларусь продлила совместные с Россией военные учения — Беларускі Гаюн 2 января, 13:13 Военные Беларуси (Фото:gur.gov.ua)

Министерство обороны Беларуси продлило совместные с армией РФ военные учения. Они будут продолжаться как минимум до 8 января.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

Так, 24−25 декабря стали выходными для некоторых полигонов, однако некоторые военные объекты, где сконцентрированы российские войска, работали без выходных. Речь идет о полигонах Осиповичский и Доманово.

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В целом график военных учений на белорусских полигонах выглядит так:

27 общевойсковой полигон Борисовский ( Борисовский район) до 07.01;

Борисовский район) до 07.01; полигон Гожский 6 омбр. ( Гродненский район) до 06.01;

Гродненский район) до 06.01; полигон Брестский 38 одшбр. ( Брестский район) до 06.01;

Брестский район) до 06.01; полигон Осиповичский 51 абр. ( Осиповичский район) до 08.01;

Осиповичский район) до 08.01; 212-й авиационный полигон Неман ( Новогрудский район) до 06.01;

Новогрудский район) до 06.01; 230 общевойсковой полигон Обуз-Лесновский ( Барановичский район) до 07.01;

Барановичский район) до 07.01; 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО Доманово ( Ивацевичский район) до 08.01;

Ивацевичский район) до 08.01; полигон Лепельский 19 омбр. ( Лепельский район) до 08.01.

Мониторинговая группа отмечает, что военные учения на территории Беларуси длятся с 29 апреля, то есть уже 36 недель.

«Белорусская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению ввиду отсутствия реального боевого опыта», — говорится в сообщении.

19 декабря Александр Лукашенко и российский диктатор Владимир Путин провели переговоры в Минске. Через несколько дней, 24 декабря, самопровозглашенный президент Беларуси прилетел в Москву.

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев отмечал, что Лукашенко и Путин обсудят более широкое вовлечение Беларуси в войну.

23 декабря в американском Институте изучения войны сообщили, что РФ с октября создает условия для нового вторжения на север Украины. Однако пока нет доказательств активной подготовки ударных сил в Беларуси к наступлению.

27 декабря спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что на территории Беларуси не формируется наступательная группировка, а Украина контролирует ситуацию.