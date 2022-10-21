«Проходной двор для россиян». Журналист из Минска сообщил подробности происходящего на территории Беларуси. Интервью 21 октября, 17:51 Эксклюзив НВ Узурпатор Александр Лукашенко председательствует на совещании по безопасности в Минске. Беларусь, 10 октября 2022 г. (Фото:Maxim Guchek/BelTA/Handout via REUTERS)

Генштаб ВСУ считает, что угроза нового наступления РФ на Украину на северном фронте растет.

В интервью Радио НВ журналист белорусской службы Радио Свобода Валерий Калиновский рассказал, насколько территория страны, власть в которой узурпировал Александр Лукашенко, стала проходным двором для россиян.

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— Радио Свобода, ссылаясь на спутниковые фото, сообщало о том, что на аэродроме под Гомелем стало больше техники и военных. Что известно о движении техники по Беларуси? Чья это техника? Российская, белорусская? Что с живой силой?

— Насчет этого аэродрома под Гомелем Зябровка. Там идут подготовительные работы по установке новых систем ПВО, в частности, С-300. Люди, которые понимают это, могут это оценить. [Продолжаются] земельные работы. Также там продолжается движение каких-то единиц [техники]. Об этом было известно и раньше.

Оттуда, кстати, еще с февраля были нападения, ракетные, в частности, на территорию Украины. Сейчас дроны уже [с аэродрома] летают. Такое наступление с использованием белорусской территории в Украине продолжается.

И прибывают дальше россияне. Министерство обороны Беларуси публикует фото тех подразделений, которые прибывают на территорию Беларуси из России. Я видел эти лица. Если посмотреть на фото, это, наверное, такие «мобики» — мобилизовавшие люди. Не похожи они на настоящих воинов. Возможно, это напускание тумана.

Но вчера альтернативный, скажем, железнодорожный канал, следящий за перевозкой грузов по территории Беларуси, сообщил обо всех перемещениях военных и техники. Они рассказали, что в Беларусь прибыли и прибывают дальше 10 вагонов российских боеприпасов с Дальнего востока, из Приморского края. То есть это определенный признак роста угрозы атаки с территории Беларуси. Насколько она реальна, думаю, что пусть специалисты говорят об этом.

По-моему, это маловероятно осенью, зимой из-за болот на Волыни, Полесье, где и в Первую мировую войну, и во Вторую мировую войну не было серьезных боев. Очень тяжело это сделать. Больше действовала Украинская повстанческая армия на территории современного приграничья Беларуси и Украины.

Лукашенко говорит, что 70 тысяч белорусских войск и 10-15 российских будут противостоять НАТО. И даже говорится о каких-то превентивных ударах. Это все же больше слова, не подкрепленные [ничем]. Белорусское войско небоеспособно, оно никогда не участвовало в военных действиях после Афганистана. Прибывших россиян я тоже не считаю столь [подготовленными].

Хотя происходящее, скорее всего, могло бы [свидетельствовать] о том, что [существует] очередная угроза атаки с белорусской территории именно российскими силами. А вот угроза вступления Беларуси в эту войну, своими солдатами, своими силами, по-моему, пока все же остается небольшой.

— Есть сообщения о формировании общей белорусско-российской армии. Это может быть смешанная армия «Союзного государства»?

— Есть такая региональная группировка, которая формально была где-то задекларирована. Они вроде бы действовали, но до сих пор не удалось урегулировать вопрос, а кто же будет руководить? Кто будет командовать этой группировкой? То есть даже общей системой противовоздушной [обороны] — тоже не пришли к согласию, кто будет командовать.

Это лишь основание для того, чтобы снова пригласить российские войска на территорию Беларуси, снова угрожать. Наверное, [российскому диктатору Владимиру] Путину это нужно. Возможно, чтобы отвлекать украинские силы, которые сейчас атакуют на Херсонсщине, Донбассе и освобождают украинскую землю.

Но я не вижу признаков, чтобы действительно какое-то войско формировалось. Есть российское войско, которое уже стоит в Беларуси, есть прибывшие самолеты, мобилизованные, подразделения ПВО; они действуют, летают, они стреляют. И они, наверное, что-то там согласовывают, а может, и не согласовывают. Но думаю, что совместного командования у них нет.

— Вы вспомнили, что и оружие определенное прибывает. Вместе с этим мы раньше видели, что и Россия у Беларуси брала оружие и танки. Что с этим движением вооружения туда-обратно? Кто кому снабжает его и для чего?

— Это очень трудный вопрос. Трудно объяснить, почему так происходит. Министерство обороны Беларуси заявило, что они посылало эти свои танки (возможно, вы видели, эти эшелоны шли) вроде бы на ремонт, на модификацию. Они официально заявили. То есть они признали, что посылали это оружие. Оно идет на Донбасс, думаю, чтобы участвовать [в войне]. Даже белорусские боеприпасы тоже отправляли в Россию. Все это подчеркивает, что, скорее всего, Беларусь не будет участвовать в этой войне, потому что она отдает свое оружие России.

— Некоторые эксперты не исключают, что Беларусь может совершить определенные провокации против стран НАТО, в частности, Литвы и Польши, вплоть до ударов по логистическим центрам поставки оружия Украине. Что вы об этом думаете? Видны ли какие-либо признаки активности именно на западных границах Беларуси?

— Провокации на западных границах продолжаются, но они того типа, какие были в 2021 году — это эмигрантский кризис, продолжается давление на границы Польши, Литвы, Латвии. Польши и Литвы особенно активно. Это не столь численно, нет уже таких атак, как были в 2021 году. Но эти провокации продолжаются.

Что касается военных, то провокациями занимается разве что Россия, которая посылает самолеты [в воздушное пространство] где-то над Прибалтикой или в других странах. А относительно белорусской стороны не было каких-либо сообщений из Польши и Литвы.

То есть напряженность есть. Лукашенко объясняет то, что вроде бы Беларуси угрожают из Польши и из НАТО в целом. И об Украине тоже вроде бы идет речь. Сейчас там вроде бы украинских шпионов арестовали в Беларуси. Но это пока не больше, чем слова.

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— В Верховной Раде Украины может быть рассмотрен вопрос о признании Беларуси оккупированной страной. Как это воспринимают в Беларуси, в частности, среди оппозиции?

— Среди оппозиции уже полгода, а, возможно, восемь месяцев звучит этот тезис, что Беларусь является оккупированной Россией, что Лукашенко выполняет функции такого гауляйтера, как Аксенов в Крыму, что у Беларуси нет своего суверенитета безопасности. Частично это правда. Реально и белорусское войско сейчас выполняет то, что нужно (некие силовые функции), для россиян; белорусские больницы были переполнены с начала этой войны русскими ранеными солдатами; и грузы перевозят. То есть проходной двор для россиян.

Во-вторых, белорусская пропаганда включилась абсолютно в российские нарративы и повторяет слово в слово то, что в России говорят. Это тоже фактически потеряно. И международная политика Беларуси, она тоже утрачена, потому что Беларусь в ООН голосовала против суверенитета Украины, фактически против существования Украины как государства.

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Все это ясно подчеркивает, что не белорусские интересы [отстаивают] белорусские власти, а российские. Белорусские власти сейчас выполняют политику дебелорусизации — унижение и подавление белорусского языка, культуры, гражданского общества, закрываются государственные организации, союзы писателей… И многие уже даже пошли на частные школы, на частную медицину. То есть все подавляется ради одного человека — Лукашенко и ради того, что требуют в России.

А теперь началось давление уже на белорусскую католическую церковь, пробелорусскую, прозападную. Все же они руководствуются из Ватикана, сознательную национальную политику проводят. Тоже началось давление. Забирают Красный костёл, например, один из главных в Минске. То есть все это делается, что угодить фактически российским интересам.

— Хотел уточнить, какая реакция у белорусской оппозиции? Мы видим, что вроде бы некоторые ее представители были недовольны тем, что украинские депутаты встречаются с бойцами полка имени Кастуся Калиновского, мол, они не имеют права представлять белорусский народ, а его должна представлять Светлана Тихановская.

— Тихановская именно об этом и говорила. Она первой сказала, она основала антивоенное движение в Беларуси, она призвала к протестам, были протесты, тысячи людей были арестованы, она поддержала железнодорожных партизан и так далее. Это движение продолжается.

А отдельные бойцы, которые ушли воевать, — это люди, которые сознательно пошли на такой риск, на такую войну. Этих людей уважает и Тихановская, и все остальные. Пока вопрос решается в Украине, до Беларуси еще вопрос не дошел. Но думаю, что они будут решать и будут решаться совместно с белорусами.

Во-первых, нужно будет провести свободные выборы. Выборы 2020 года не были свободными, их не было фактически, они были сфальсифицированы, испохаблены. И мы не знаем, как люди голосовали и почему голосовали. То есть Беларуси нужно вернуться (это будет тяжелая трансформация) в семью свободных народов Европы.

— А у самого белорусского населения есть чувство, что они находятся под оккупацией? Как они сейчас относятся к россиянам, когда длится восьмой месяц войны, которую Россия развязала против Украины, использует также Беларусь?

— Я скажу в общем: плохо. Ясно, что военные Министерство обороны встречает их с хлебом и солью. Официальные власти — положительно, оказывают им помощь. Но в целом белорусы против войны; против всех вещей, что делает Путин против Украины; против того, чтобы Лукашенко предоставлял эти площадки для атаки на украинскую территорию с белорусской территории. И более 90% белорусов против участия в этой войне.

Но белорусы наверняка чувствуют, что они не столько под российской оккупацией, сколько под террором Лукашенко. За каждое высказывание, за каждый твит, за каждый лайк можно сейчас попасть за решетку. С 2020 года идет такое подавление общества, царит страх. Тысячи, десятки тысяч убежали и дальше убегают в соседние государства, в частности, в Украину. Поэтому трудно оценить, трудно сделать социологический опрос и трудно услышать от людей ответ, что они думают в такой ситуации. Хотя у людей, с которыми я общаюсь, разумеется, позиция проукраинская.