Как в СССР. В Беларуси предложили вернуть практику призыва в армию студентов 11 апреля, 08:44 В Беларуси хотят вернуть практику призыва в армию студентов (Фото:www.facebook.com/mod.mil.by?locale=ru_RU)

В Беларуси хотят вернуть практику призыва в армию студентов, с таким предложением выступил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

Об этом сообщает Белта.

«Хотел бы задать некоторые вопросы ректорам. Конечно, сразу не буду ждать от них ответа. Дам им время для того, чтобы они это обдумывали и подали в виде своих мыслей, предложений в Государственный секретариат Совета безопасности. Как обучать студентов на военных кафедрах, как вообще они смотрят и относятся к тому, чтобы студентов призывать в Вооруженные Силы, как это было когда-то в Советском Союзе», — сказал он.

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Вольфанович заявил, что «все новое — это хорошо забытое старое».

«И он по-другому осмыслит то, для чего он вообще поступил в высшее учебное заведение. И уже на военных кафедрах можно уменьшить количество часов для обучения в последующем. Кто-то уже осознанно поступит на военную кафедру, а кто-то посчитает, что это ему не нужно, послужив в армии», — сказал он.

Призыв студентов в армию СССР продолжался с 1982 по 1989 годы, во время войны в Афганистане.