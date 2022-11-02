Россия и Беларусь запланировали новые совместные учения на фоне войны против Украины 2 ноября, 15:27 Беларусь прикрывается учениями, оказывая войскам РФ поддержку в войне против Украины (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Россия и Беларусь запланировали проведение совместных военных учений Щит Союза, они пройдут в 2023 году. Их подготовку начали на фоне войны войск РФ против Украины.

О планах страны-агрессора и ее союзника рассказал министр обороны Беларуси Виктор Хренин, сообщили в пресс-службе белорусского оборонного ведомства в Telegram.

По его словам, основная цель этих учений — совершенствование объединенных военных систем РФ и Беларуси. Ожидается, что военные двух стран проведут совместные тренировки. Пока неизвестно, будут ли меняться цели учений на фоне продолжающейся агрессии РФ и войны против Украины.

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Хренин анонсировал проведение учений на заседании совместной коллегии, на которой должны обсудить «укрепление необходимого совместного военного потенциала с целью противодействия вызовам и угрозам военного характера».

Глава Минобороны Беларуси также повторил тезисы российской пропаганды о якобы милитаризации восточного фланга НАТО. Он также пожаловался на «беспрецедентное давление» на РФ и Беларусь и заявил, что из уст политиков «звучит воинственная риторика».

В Беларуси уже более полугода идут военные учения, сроки их окончания постоянно переносятся.

10 октября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко заявил, что основу группировки будут составлять dооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории республики.

15 октября в Минобороны Беларуси сообщили о прибытии на территорию республики «первых эшелонов» с российскими военнослужащими, входящими в состав так называемой региональной группировки войск РФ и РБ.

По данным СМИ, Лукашенко решил начать скрытую мобилизацию в Беларуси. 13 октября парламент РБ в первом чтении принял законопроект, которым предлагается ограничить выезд из страны для граждан.



Диктатор Александр Лукашенко отрицает, что в Беларуси проводится скрытая мобилизация. Также, по его словам, он не готовится к войне.

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В Генштабе ВСУ сообщили, что угроза возобновления наступления РФ на Украину на северном фронте растет. Однако целью агрессора будет не Киев. В этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров.

Тем временем, Россия размещает свою армию на территории Беларуси, нанося по Украине ракетные удары.

