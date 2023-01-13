Минск готовится к вторжению. Россия не может просто так тратить ресурс на учения с участием белорусских военных — советник Тихановской 13 января, 14:30 Эксклюзив NV Белорусский диктатор Александр Лукашенко посещает российских военных в Брестской области, 6 января 2023 года (Фото:Andrei Stasevich/BelTA/Handout via REUTERS)

Валерий Сахащик, член Объединенного переходного комитета Светланы Тихановской по вопросам обороны нацбезопасности, бывший белорусский военный, в интервью Radio NV рассказал, как Минск готовится к возможности участия в российском вторжении в Украину.

— Та авиационная составляющая, о которой я говорил, насколько она сейчас способствует сухопутному вторжению Беларуси на территорию Украины? Или вы склоняетесь больше к мнению британцев, что это не иначе как только учения?

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— Я думаю, что эти вещи тяжело совместимы. Вообще война полномасштабная и какие-то учения. Я не очень верю в то, что Россия будет отвлекать силы и средства на проведение каких-то учений. То, что на территории Беларуси обучают мобилизованных военнослужащих, проводят одиночную подготовку, слаживание подразделений — это да. Возможно, в рамках такой же подготовки и каких-то летчиков подтягивают. Это может быть. Но какие-то еще учения, я не очень верю, что такое может происходить.

— К чему готовятся белорусы совместно с российской армией? Да и вообще, о чем мы говорим? <...> По вашему мнению, к чему могут идти эти приготовления?

— На сегодняшний день это выглядит так, что Россия массово проводит обучение своих частей и подразделений на полигонах Беларуси под руководством белорусских офицеров и инструкторов. А что будет дальше, посмотрим, сложно прогнозировать. Может быть, все и закончится обучением и военнослужащие России вернутся на свою территорию, будут участвовать дальше в агрессии против Украины со своей территории.

Но может быть, группировка будет увеличена, и будет произведен удар с территории Беларуси. Это явно не будет завтра, потому что никаких признаков нет создания ударной группировки у границ с Украиной. Но численность военнослужащих России, численность вооружения и техники, в том числе авиационной техники постоянно увеличивается, это наводит, конечно, на грустные мысли.

— Вы говорите в своих интервью, что не может Россия такие средства тратить прямо на подготовку, не иначе как готовятся. А о каких вообще объемах средств потраченных на эту военную компоненту в Беларуси идет речь?

— Я не могу владеть информацией, сколько денег потрачено на эту подготовку. Но я уверен, что это очень дорогостоящее мероприятие. И да, я могу только еще раз повторить свою мысль, я не поверю, что в это трудное время деньги будут выбрасываться просто как игрушки какие-то. Конечно же, это делается с замыслом на продолжение этого мероприятия.

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— Что вам известно о создании частных военных компаний на территории Беларуси? Кого формируют? Зачем? С какой целью?