СМИ показали спутниковые снимки с полигона Лепельский в Беларуси. Там не менее 150 единиц техники 17 января, 12:54 На Лепельском полигоне в Беларуси, согласно снимкам, может быть более ста единиц техники (Фото:Радыё Свабода/Planet Labs)

На белорусском полигоне Лепельский в Витебской области расположено не менее 150 единиц техники. Туда продолжают прибывать российские военные.

Снимки компании Planet Labs с полигона от 6 января опубликовала белорусская служба Радыё Свабода.

Лепельский — один из первых полигонов, куда начали прибывать эшелоны с российской техникой и военнослужащими после анонса совместных учений так называемой региональной группировки сил РФ и Беларуси.

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Сейчас там видно многие техники, среди которой, вероятно, КамАЗы, танки и боевые машины пехоты. С восточной и западной сторон можно увидеть два полевых лагеря примерно на 14 и 30 палаток.

Фото: Радыё Свабода/Planet Labs

Севернее от полигона расположена железнодорожная станция Заслонова, от которой через военный городок и лес идет дорога прямо к полигону. На вокзале видны два эшелона с вагонами и платформами для загрузки техники. Журналисты предполагают, что из тени, которую она отбрасывает, можно сделать вывод, что это преимущественно танки или БМП. Также есть грузовики.

Фото: Радыё Свабода/Planet Labs

Фото: Радыё Свабода/Planet Labs

На спутниковом снимке видно, что часть техники была вывезена из гаражей на базы, где она хранится. Сравнив снимки, сделанные в период с 13 по 18 декабря 2022 года, можно увидеть: гаражи используют для хранения БМП. Вероятно, на фото именно они.

Фото: Радыё Свабода/Planet Labs

16 января в Беларуси начались совместные с Россией авиационные учения. В Воздушных силах считают, что они пока не представляют угрозы: украинские военные следят за ситуацией, а аэродромы под наблюдением разведки.

В Киевской городской военной администрации отмечали, что повторное нападение на Киев со стороны Беларуси может произойти в будущем, но эти учения не следует воспринимать как прямую угрозу столице.

6 января спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал, что ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, украинские пограничники не фиксируют перемещений техники и личного состава врага возле границы.

Командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк говорил, что угроза вторжения со стороны Беларуси маловероятна.