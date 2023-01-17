СМИ показали спутниковые снимки с полигона Лепельский в Беларуси. Там не менее 150 единиц техники
На Лепельском полигоне в Беларуси, согласно снимкам, может быть более ста единиц техники (Фото:Радыё Свабода/Planet Labs)
На белорусском полигоне Лепельский в Витебской области расположено не менее 150 единиц техники. Туда продолжают прибывать российские военные.
Снимки компании Planet Labs с полигона от 6 января опубликовала белорусская служба Радыё Свабода.
Лепельский — один из первых полигонов, куда начали прибывать эшелоны с российской техникой и военнослужащими после анонса совместных учений так называемой региональной группировки сил РФ и Беларуси.
Сейчас там видно многие техники, среди которой, вероятно, КамАЗы, танки и боевые машины пехоты. С восточной и западной сторон можно увидеть два полевых лагеря примерно на 14 и 30 палаток.
Севернее от полигона расположена железнодорожная станция Заслонова, от которой через военный городок и лес идет дорога прямо к полигону. На вокзале видны два эшелона с вагонами и платформами для загрузки техники. Журналисты предполагают, что из тени, которую она отбрасывает, можно сделать вывод, что это преимущественно танки или БМП. Также есть грузовики.
На спутниковом снимке видно, что часть техники была вывезена из гаражей на базы, где она хранится. Сравнив снимки, сделанные в период с 13 по 18 декабря 2022 года, можно увидеть: гаражи используют для хранения БМП. Вероятно, на фото именно они.
16 января в Беларуси начались совместные с Россией авиационные учения. В Воздушных силах считают, что они пока не представляют угрозы: украинские военные следят за ситуацией, а аэродромы под наблюдением разведки.
В Киевской городской военной администрации отмечали, что повторное нападение на Киев со стороны Беларуси может произойти в будущем, но эти учения не следует воспринимать как прямую угрозу столице.
6 января спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал, что ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, украинские пограничники не фиксируют перемещений техники и личного состава врага возле границы.
Командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк говорил, что угроза вторжения со стороны Беларуси маловероятна.