Азербайджан окончательно закрыл офис BBC: журналистов лишили аккредитации

В феврале BBC закрыла свой офис в Баку после устного распоряжения Министерства иностранных дел Азербайджана (Фото: Photo by Brett Jordan /pexels)

В Азербайджане окончательно ликвидирован офис британской телерадиовещательной корпорации BBC. Журналисты издания лишены аккредитации и больше не имеют права осуществлять профессиональную деятельность в стране.

Об этом сообщило агентство APA со ссылкой на юридический отдел Агентства по развитию медиа Азербайджана.



Как отмечается, еще в феврале BBC закрыла свой офис в Баку после устного распоряжения Министерства иностранных дел Азербайджана. Впрочем, по информации регулятора, журналисты продолжали отправлять информационные запросы и проводить журналистские расследования, что стало основанием для официальной реакции со стороны властей.

«На сегодняшний день деятельность представительства BBC в Азербайджане не имеет никакой юридической основы. Согласно действующему законодательству, оно не признается субъектом медиа, а его сотрудники — не имеют права заниматься журналистской деятельностью», — заявили в Агентстве.

В ведомстве добавили, что такая деятельность расценивается как серьезное нарушение закона.

Служба BBC News Azerbaijan работала с 1994 года. Ее закрытие стало очередным эпизодом давления на иностранные медиа в Азербайджане.