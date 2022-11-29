В ЦАР неизвестный самолет нанес удар по базе ЧВК Вагнера — СМИ

29 ноября, 14:22
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В ЦАР под удар неизвестного самолета попала база ЧВК Вагнера (Фото:Кадр видео Беларусь 1)

В ЦАР под удар неизвестного самолета попала база ЧВК Вагнера (Фото:Кадр видео Беларусь 1)

Утром в понедельник, 28 ноября, Центральноафриканской Республике неизвестный самолет нанес удар по силам страны и и российской ЧВК Вагнера в городе Боссангоа, сообщает Atlas News.

В заявлении правительства ЦАР сообщается, что неопознанный самолет «сбросил взрывчатку… на базу наших Сил обороны и безопасности и наших союзников», что «причинило значительный материальный ущерб».

Видео дня

В заявлении добавлено, что после нанесения удара самолет пролетел над городом Бозум, взял направление на север ЦАР и пересек государственную границу страны.

https://twitter.com/Sierra__Alpha/status/1597327496487501824
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Местные чиновники подтвердили, что наемники из РФ стали одной из целей авиаударов.

По словам мэра Боссангоа, пострадала хлопковая фабрика, которую использовали вагнеровцы.

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Количество пострадавших остается неизвестным.

Хотя точное происхождение самолета остается неясным, правительство ЦАР предположило, что он прилетел из соседнего Чада. На протяжении многих лет страны пребывают в конфликтных отношениях.

ЦАР обвиняет Чад в вооружении и размещении повстанческих групп, действующих в приграничных районах.

Напряженность часто приводила к столкновениям на границе между силами двух стран.

https://www.youtube.com/watch?v=zc_x8RNcJ2U
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Самолеты Военная база ЦАР Частная военная компания Вагнера ЧВК

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