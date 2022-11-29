В ЦАР неизвестный самолет нанес удар по базе ЧВК Вагнера — СМИ 29 ноября, 14:22 В ЦАР под удар неизвестного самолета попала база ЧВК Вагнера (Фото:Кадр видео Беларусь 1)

Утром в понедельник, 28 ноября, Центральноафриканской Республике неизвестный самолет нанес удар по силам страны и и российской ЧВК Вагнера в городе Боссангоа, сообщает Atlas News.



В заявлении правительства ЦАР сообщается, что неопознанный самолет «сбросил взрывчатку… на базу наших Сил обороны и безопасности и наших союзников», что «причинило значительный материальный ущерб».

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В заявлении добавлено, что после нанесения удара самолет пролетел над городом Бозум, взял направление на север ЦАР и пересек государственную границу страны.

Местные чиновники подтвердили, что наемники из РФ стали одной из целей авиаударов.

По словам мэра Боссангоа, пострадала хлопковая фабрика, которую использовали вагнеровцы.



Количество пострадавших остается неизвестным.

Хотя точное происхождение самолета остается неясным, правительство ЦАР предположило, что он прилетел из соседнего Чада. На протяжении многих лет страны пребывают в конфликтных отношениях.

ЦАР обвиняет Чад в вооружении и размещении повстанческих групп, действующих в приграничных районах.



Напряженность часто приводила к столкновениям на границе между силами двух стран.

