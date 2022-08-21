В Латвии за четыре дня собрали более 500 тысяч евро на Байрактар для Украины 21 августа, 15:07 Байрактар (Фото:REUTERS/Азиз Каримов)

В Латвии за четыре дня собрали более полумиллиона евро на беспилотник Bayraktar для украинских защитников.

Об этом пишет латвийский портал LSM.



По состоянию на утро 21 августа собрано 536 304 евро. В акции уже приняли участие более 15 тысяч человек.

Руководитель благотворительной организации Ziedot.lv Рута Диманта призвала больше людей внести свой вклад — пожертвование не обязательно должно быть крупным.



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«Нас сравнительно много. Трудоспособного населения — около 700-800 тысяч. Если каждый пожертвует 5-10 евро, то мы быстро сможем достичь намеченной цели», — сказала она.



Отмечено, что акцию поддерживает Минобороны Латвии, оно обязалось, когда средств будет достаточно, приобрести беспилотник и доставить его в Украину.

Сбор на «латвийский Байрактар» объявили 16 августа. На покупку одного беспилотника необходимо 4,5 миллиона евро. По состоянию на 16:00 среды, 17 августа, на платформе ziedot.lv уже было собрано 331 577 евро.



В конце июля в Польше завершили сбор средств на покупку Байрактара для Украины — поляки собрали необходимые 22,5 млн злотых (около 5 млн долларов).



В июне Турция решила бесплатно передать Украине Байрактар, на который благодаря литовскому журналисту Андрюсу Тапинасу собрали средства в Литве. Литовский Байрактар Vanagas (Ястреб) уже прибыл в Украину.



Украинский волонтер и телеведущий Сергей Притула вместе с украинским блогером Игорем Лаченковым собрали 600 млн грн на беспилотники Байрактар за три дня. Целью кампании было за неделю собрать на три Байрактара, а украинцы за три дня собрали на четыре. После этого компания-производитель беспилотников Baykar сообщила, что не будет принимать оплату за ТВ2 и бесплатно отправит три Байрактара на украинский фронт.



26 июня стало известно, что украинский фонд Повернись живим реализовал свой самый масштабный проект и купил беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2 стоимостью 16,5 млн долларов, в который входят три ударных беспилотника. В марте 2022 года фонд получил разрешение на импорт товаров военного назначения.



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