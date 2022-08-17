В Латвии за сутки собрали 300 тысяч евро на Байрактар для Украины 17 августа, 16:16 Беспилотник Байрактар (Фото:REUTERS/Aziz Karimov)

В Латвии за сутки собрали более 300 тысяч евро на беспилотник Bayraktar для защитников Украины. Об этом рассказал латвийский музыкант, один из инициаторов сбора Ралфс Эйландс во время брифинга в среду, 17 августа.

Эйландс сказал, что говорил с послом Украины и другими украинскими дипломатами и спрашивал, чем Латвия может помочь. Те ответили, что лучше всего купить Байрактар. На беспилотник нужно 5 млн евро. Собранные деньги передадут Министерству обороны Латвии, а оно, в свою очередь, купит Bayraktar у Турции и подарит Украине.



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«Они [украинские дипломаты] говорят, что, даже если бы мы собрали деньги на ракеты для HIMARS или еще что-то, благотворительному фонду было бы очень сложно [их] купить. А вариант [с Министерством обороны Латвии] уже более практичный и возможный», — объяснил он.

Сбор на «латвийский Байрактар» объявили 16 августа. По состоянию на 16:00 среды, 17 августа, на платформе ziedot.lv уже собрали 331 577 евро.

В конце июля в Польше завершили сбор средств на покупку Байрактара для Украины — поляки собрали необходимые 22,5 млн злотых (около 5 млн долларов).

В июне Турция решила бесплатно передать Украине Байрактар, на который благодаря литовскому журналисту Андрюсу Тапинасу собрали средства в Литве. Литовский Байрактар Vanagas (Ястреб) уже прибыл в Украину.

Украинский волонтер и телеведущий Сергей Притула вместе с украинским блогером Игорем Лаченковым собрали 600 млн грн на беспилотники Байрактар за три дня. Целью кампании было за неделю собрать на три Байрактара, а украинцы за три дня собрали на четыре. После этого компания-производитель беспилотников Baykar сообщила, что не будет принимать оплату за ТВ2 и бесплатно отправит три Байрактара на украинский фронт.

26 июня стало известно, что украинский фонд Повернись живим реализовал свой самый масштабный проект и купил беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2 стоимостью 16,5 млн долларов, в который входят три ударных беспилотника. В марте 2022 года фонд получил разрешение на импорт товаров военного назначения.

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