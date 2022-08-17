В Латвии за сутки собрали 300 тысяч евро на Байрактар для Украины

17 августа, 16:16
Беспилотник Байрактар (Фото:REUTERS/Aziz Karimov)

Беспилотник Байрактар (Фото:REUTERS/Aziz Karimov)

В Латвии за сутки собрали более 300 тысяч евро на беспилотник Bayraktar для защитников Украины. Об этом рассказал латвийский музыкант, один из инициаторов сбора Ралфс Эйландс во время брифинга в среду, 17 августа.

Эйландс сказал, что говорил с послом Украины и другими украинскими дипломатами и спрашивал, чем Латвия может помочь. Те ответили, что лучше всего купить Байрактар. На беспилотник нужно 5 млн евро. Собранные деньги передадут Министерству обороны Латвии, а оно, в свою очередь, купит Bayraktar у Турции и подарит Украине.

Видео дня

Читайте также:

«Они [украинские дипломаты] говорят, что, даже если бы мы собрали деньги на ракеты для HIMARS или еще что-то, благотворительному фонду было бы очень сложно [их] купить. А вариант [с Министерством обороны Латвии] уже более практичный и возможный», — объяснил он.

Сбор на «латвийский Байрактар» объявили 16 августа. По состоянию на 16:00 среды, 17 августа, на платформе ziedot.lv уже собрали 331 577 евро.

Читайте также:

В конце июля в Польше завершили сбор средств на покупку Байрактара для Украины — поляки собрали необходимые 22,5 млн злотых (около 5 млн долларов).

Читайте также:

Bayraktar TB2 от турецкой компании Baykar Makina (Фото:АрмияИнформ) Что могут украинские беспилотники — от разведки в тылу врага до уничтожения Ураганов и Буков мощными высокоточными боеприпасами

В июне Турция решила бесплатно передать Украине Байрактар, на который благодаря литовскому журналисту Андрюсу Тапинасу собрали средства в Литве. Литовский Байрактар Vanagas (Ястреб) уже прибыл в Украину.

Украинский волонтер и телеведущий Сергей Притула вместе с украинским блогером Игорем Лаченковым собрали 600 млн грн на беспилотники Байрактар за три дня. Целью кампании было за неделю собрать на три Байрактара, а украинцы за три дня собрали на четыре. После этого компания-производитель беспилотников Baykar сообщила, что не будет принимать оплату за ТВ2 и бесплатно отправит три Байрактара на украинский фронт.

26 июня стало известно, что украинский фонд Повернись живим реализовал свой самый масштабный проект и купил беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2 стоимостью 16,5 млн долларов, в который входят три ударных беспилотника. В марте 2022 года фонд получил разрешение на импорт товаров военного назначения.

https://www.youtube.com/embed/tUIArgtdWyA
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Волонтеры Военная помощь Беспилотник Латвия БПЛА Bayraktar TB2 Байрактар Война России против Украины Волонтерство

Эксклюзивы НВ

Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Путин планирует провести референдумы. Что из этого выйдет?

Голосование в Херсоне запланировано на 11 сентября — годовщину самого страшного террористического акта в Америке

17 августа, 14:04
Мнения
Юрий Витренко, глава правления НАК Нафтогаз Украины (Фото:Александр Медведев / НВ)
«Мы многим неудобны» /
Фирташ, Коломойский и Ахметов думают, что их проблемы из-за Витренко
17 августа, 13:14
Компании / Рынки
Столб дыма после взрывов в Джанкойском районе Крыма, 16 августа 2022 (Фото:@RoksolanaKrim / Twitter)
Сюжет
«Украина разоблачает блеф Кремля» /
Мировые СМИ — о значении «хладнокровных и ярких» ударов по целям РФ в Крыму и ответных угрозах Москвы
17 августа, 12:54
События
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X