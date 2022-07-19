Передадут ко Дню независимости. В Канаде собирают средства на Bayraktar для Украины 19 июля, 16:30 Организаторы планируют передать беспилотник украинским военным ко Дню независимости на 24 августа (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

В Канаде начали сбор средств на турецкий ударный беспилотник Bayraktar для украинских военных, который планируют передать ВСУ ко Дню независимости Украины.

Собирает деньги на Bayraktar организация украинско-канадских волонтеров UHelpUkraine.

«По всему миру наши союзники в Литве, Украине и Польше собрали миллионы долларов посредством массовых сборов средств для обеспечения и проведения закупок известного беспилотника Bayraktar. Канадцам пора активизироваться и сделать то же самое», — говорится в сообщении волонтеров.

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Организаторы планируют собрать семь миллионов канадских долларов (приблизительно $5,4 миллиона) и передать беспилотник украинским военным ко Дню независимости на 24 августа.

«С помощью украинско-канадского сообщества и всех, кто поддерживает борьбу Украины против тирании, мы сможем способствовать реальным физическим изменениям и помочь нашим героям вернуться домой», — подчеркнули организаторы.

Ранее исполнительный директор турецкой компании Baykar Makina Халюк Байрактар ​​заявил, что никогда не разрешит продажу беспилотников Bayraktar России и поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и независимость.

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