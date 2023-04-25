«Это наш момент». Полный текст речи Джо Байдена, в которой он объявил, что будет баллотироваться на новый президентский срок 25 апреля, 14:00 Кадр видео официального заявления Джо Байдена об участии в президентских выборах в США в 2024 году (Фото:OFFICIAL YOUTUBE ACCOUNT OF JOE BIDEN via REUTERS)

25 апреля президент США Джо Байден обнародовал видео, в котором объявил, что будет баллотироваться на второй президентский срок.

NV приводит полный текст его заявления.

Свобода. Личная свобода является фундаментальной для того, кем мы являемся как американцы. Нет ничего более важного. Ничего более сакрального.

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Это была задача моей первой каденции. Бороться за нашу демократию. Это не должно быть проблемой красных или синих (республиканцев или демократов — ред.). Защищать наши права. Убедиться, что к каждому в этой стране относятся одинаково. Что у каждого есть на это справедливый шанс.

Но по всей стране экстремисты MAGA (Make America Great Again — Вернем Америке былое величие — предвыборный лозунг Дональда Трампа — ред.) выстраиваются в шеренги для борьбы с этими базовыми свободами. Урезая социальное страхование, за которое вы платили всю жизнь, сокращая одновременно налоги для очень богатых, диктуя, какие решения о своем здоровье имеют право принимать женщины, запрещая книги и рассказывая людям, кого они могут любить, и все это — делая для вас сложнее возможность проголосовать.

Когда я баллотировался в президенты четыре года назад, мы боролись за душу Америки. И мы до сих пор продолжаем (бороться — ред.)…

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Вопрос, с которым мы столкнулись, — это будет ли у нас больше свободы или меньше свободы в последующие годы. Больше прав или меньше. Я знаю, какой ответ я хочу, и думаю, что вы тоже. Сейчас не время быть довольными.

Поэтому я баллотируюсь, чтобы быть переизбранным. Я знаю Америку. Я знаю, что мы хорошие и порядочные люди. Я знаю, что мы до сих пор страна, верящая в честность и уважение, и обращение друг с другом с достоинством. Что мы нация, которая не предоставляет тихой гавани для ненависти. Мы верим, что все равны. Каждый должен получить справедливый шанс на успех в этой стране.

Каждое поколение американцев сталкивалось с моментом, когда им пришлось защищать демократию. Бороться за личную свободу. Бороться за право голосовать и другие гражданские права. И это — наш момент.

Нас, народ, не заставят умолкнуть. Поэтому если вы со мной, переходите на сайт joebiden.com. Давайте завершим эту работу. Я знаю, что мы можем, потому что это Соединенные Штаты Америки. И нет ничего, просто ничего, что бы мы не могли сделать, если мы делаем это вместе.

Давайте завершим эту работу!

Джо Байден.