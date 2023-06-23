Байден заявил, что все еще хочет встречи с Си Цзиньпином 23 июня, 06:45 Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден заявил, что все еще хочет встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином, несмотря на заявления о его диктаторстве.

«Считаю — и я уже это говорил, — что истерия относительно наших отношений с Китаем угасает и проходит. Был инцидент, который привел к определенному недоразумению. Но государственный секретарь Блинкен совершил замечательный визит в Китай», — заявил Байден.

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Он отказался забрать свои слова о том, что Си Цзиньпин является диктатором и отметил, что они «не имели какие-то реальные последствия».

Tune in as I hold a joint press conference with Prime Minister Modi of India. https://t.co/Ug2FcCfTZP — President Biden (@POTUS) June 22, 2023

Байден назвал главу КНР Си Цзиньпина диктатором, когда рассказывал о его реакции на сбитый в начале года над Соединенными Штатами китайский разведывательный аэростат.

«Причина, почему Си Цзиньпин очень расстроился, когда я сбил тот воздушный шар с двумя вагонами шпионского оборудования, заключается в том, что он не знал, что он там был. Нет, я серьезно. А это то, что диктаторам очень не нравится, — когда они не знают, что происходит», — сказал он.

Китай назвал заявление президента США Джо Байдена о том, что лидер КНР Си Цзиньпин является диктатором, «публичной политической провокацией».