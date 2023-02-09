Байден заявил, что еще не решил, поедет ли в Польшу

9 февраля, 19:20
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден заявил, что еще не принял решение, состоится ли в ближайшее время его визит в Польшу.

Об этом сообщает Укринформ.

«Я еще не принял решение, когда я поеду в Польшу, и даже точно ли я поеду в Польшу», — заявил глава Белого дома.

Он также уклонился от вопроса, планирует ли визит в Украину, отметив, что сейчас возможен его визит в Польшу.

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Ранее СМИ сообщили, что президент США Джо Байден может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве или Жешуве.

Визит Байдена в Польшу может состояться в конце февраля.

https://www.youtube.com/watch?v=Wsmta-JOS8o
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Польша Джо Байден

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