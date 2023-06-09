Байден уверен, что в Конгрессе будет двухпартийная поддержка продолжения финансирования Украины

9 июня, 04:09
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Джо Байден (Фото:Niall Carson/Pool via REUTERS)

Джо Байден (Фото:Niall Carson/Pool via REUTERS)

Президент США Джо Байден заявил, что уверен в том, что в Конгрессе будет двухпартийная поддержка дальнейшего финансирования Украины.

Об этом сообщил журналист Голоса Америки Остап Ярыш.

«Я верю, что у нас будет финансирование для Украины столько, сколько понадобится. Я верю, что эта поддержка будет, несмотря на некоторые голоса в Конгрессе о том, стоит ли нам в дальнейшем поддерживать Украину, и как долго», — заявил Байден.

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7 июня координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что США имеют достаточно средств для того, чтобы продолжать оказывать помощь Украине до конца этого финансового года, который заканчивается осенью.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Джо Байден Конгресс США Война в Украине Война России против Украины

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