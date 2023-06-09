Байден уверен, что в Конгрессе будет двухпартийная поддержка продолжения финансирования Украины 9 июня, 04:09 Джо Байден (Фото:Niall Carson/Pool via REUTERS)

Президент США Джо Байден заявил, что уверен в том, что в Конгрессе будет двухпартийная поддержка дальнейшего финансирования Украины.

Об этом сообщил журналист Голоса Америки Остап Ярыш.

«Я верю, что у нас будет финансирование для Украины столько, сколько понадобится. Я верю, что эта поддержка будет, несмотря на некоторые голоса в Конгрессе о том, стоит ли нам в дальнейшем поддерживать Украину, и как долго», — заявил Байден.

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‼️ Джо Байден на питання, чи проситиме нові гроші в Конгресу для України: Я вірю, що в нас буде фінансування для України стільки, скільки знадобиться. Я вірю, що ця підтримка буде, незважаючи на деякі голоси в Конгресі про те, чи варто нам надалі підтримувати Україну, і як довго. https://t.co/0ErYZiRQIX — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) June 8, 2023

7 июня координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что США имеют достаточно средств для того, чтобы продолжать оказывать помощь Украине до конца этого финансового года, который заканчивается осенью.