Байден вышел из карантина после второго отрицательного теста на коронавирус 7 августа, 17:19 Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден вышел из изоляции 7 августа, он снова сдал отрицательный тест на коронавирус.

Про це оголосив лікар 79-річного, повідомляє CNN.



«Сегодня утром тест президента на антиген SARS-CoV-2 был негативным второй день подряд. Он благополучно вернется к общественной деятельности и президентским поездкам», — сообщил врач главы государства Кевин О’Коннор.

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«Спустя 18 дней я в порядке!», — сообщил президент репортерам.

21 июля президент США Джо Байден сдал позитивный тест на коронавирус, сообщили в Белом доме. Он был вакцинирован против COVID-19, а также получил две бустерные дозы.

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