Джо Байден встретился с лидером республиканцев в Сенате: обсуждали Украину 5 января, 06:53 Джо Байден и Митч Макконнелл (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден встретился с лидером Республиканской партии в Сенате Митчем Макконнеллом.

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы говорили о внешней политике, об Украине, о том, как держать всех вместе – не только в Конгрессе, но и на международном уровне", – заявил Байден.

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Напомним, Палата представителей США (Конгресс) провалила уже шестую попытку избрать спикера. Кандидатуру республиканца Кевина Маккарти снова не поддержали.

Маккарти — первый за 100 лет человек, не сумевший получить место спикера Палаты при первом голосовании. В январе 2023 года Палата представителей перешла под контроль республиканцев, получивших 222 места из 434 на промежуточных выборах.

