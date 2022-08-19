Сегодня США объявят о пакете военной помощи для Украины на 800 миллионов долларов — Reuters 19 августа, 06:13 Американская артиллерийская установка М777 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В пятницу, 19 августа, президент США Джо Байден объявит об очередном пакете военной помощи для Украины на сумму в 800 миллионов долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Байден воспользуется своими полномочиями, чтобы поставить в Украину оружие, которого достаточно в США.

Другой источник информационного агентства отметил, что объявление о выделении военной помощи может произойти позже. В Белом доме отказались комментировать информацию о новых поставках.

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8 августа США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи на 1 млрд долларов, который будет включать боеприпасы для HIMARS, NASAMS и 155-мм артиллерии, а также 1000 ПТРК Javelin.



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