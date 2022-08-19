Сегодня США объявят о пакете военной помощи для Украины на 800 миллионов долларов — Reuters

19 августа, 06:13
Американская артиллерийская установка М777 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Американская артиллерийская установка М777 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В пятницу, 19 августа, президент США Джо Байден объявит об очередном пакете военной помощи для Украины на сумму в 800 миллионов долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Байден воспользуется своими полномочиями, чтобы поставить в Украину оружие, которого достаточно в США.

Другой источник информационного агентства отметил, что объявление о выделении военной помощи может произойти позже. В Белом доме отказались комментировать информацию о новых поставках.

Видео дня

Читайте также:
«Пока не поздно». Ряд военных экспертов в США призвали Белый дом предоставить Украине дальнобойные ракеты

8 августа США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи на 1 млрд долларов, который будет включать боеприпасы для HIMARS, NASAMS и 155-мм артиллерии, а также 1000 ПТРК Javelin.

https://www.youtube.com/watch?v=XB5m5QbyMcM
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Джо Байден Вооружение Поставки оружия Война в Украине Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Китайские шахматы. Почему звезда Гонконга закатывается

Сегодня порт больше не является свободной, инновационной финансовой столицей мирового класса. Это просто еще один китайский город

19 августа, 01:10
Мнения
Пищевые факторы, очевидно, также вносят свой вклад для лишних сантиметров на вашей талии (Фото:Towfiqu barbhuiya/ Unsplash)
Главные провокаторы /
Шесть безобидных привычек, из-за которых ваша талия становится шире
18 августа, 21:00
Питание
Фушиа Сируа: «На прокрастинацию в среднем уходит четверть рабочего дня» (Фото:NewAfrica/Depositphotos)
Не откладывая на потом. Как победить прокрастинацию
Фушиа Сируа
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X